Після перемоги. Що повинна зробити Україна із Севастополем та Кримським мостом

Міст через Керченську протоку, яка з’єднує Росію з окупованим нею півостровом був збудований РФ у 2014 році

Міст через Керченську протоку, яка з’єднує Росію з окупованим нею півостровом був збудований РФ у 2014 році

Треба відділитися від Росії фізично

Війна закінчиться, ми переможемо. Росія, скоріш за все, збереже свою цілісність в нинішніх кордонах або суттєвим ядром навколо Москви без кавказьких країн та окремих територій на кшталт Калінінграду (Кенігсбергу).

А значить лишиться потенційна загроза агресивних дій з боку Росії щодо України, інших країн-сусідів та й будь-якої країни світу.

Тож ми з союзниками мусимо планувати заходи щодо запобіганню такої агресії.

Заходів буде багато, запровадимо їх комплексно, з тим, щоб задушити гідру рашизму в її логові.

Менш з тим, треба відділитися від Росії і фізично. Причому не сільським парканом з сітки-рабиці, а повноцінними инженерними спорудами

Ось ще деякі заходи на кордонах.

Ліквідація військових загроз. Російський Чорноморський флот ліквідовується. Військово-морські сили Росії обмежується мінімальною кількістю катерів для несення прикордонної служби. Севастополь оголошується демілітаризованим містом без будь-якої військової інфраструктури. В тому числі української. Шалену багаторічну мілітаризацію Севастополя треба припинити зовсім. Севастополь – місто-курорт. Припинення руху мостом через Керченську протоку або цілковите зруйнування цього мосту. Наймасштабніший захід – створення суцільної демілітаризованої зони вздовж україно-російського кордону. Завширшки 2-20 км в залежності від специфіки території. Надання Україні та союзникам право безперервного контролю за пересуванням військ та вантажів на території Росії на 100 км вглиб. Так, це 2000 км. Проте, думаю, що союзники допоможуть і облаштувати таку ДМЗ, і контролювати навколишню територію.

Читайте також:

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.