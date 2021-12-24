Країни, на які може розвалитися Російська Федерація
Як довго протримається Росія в нинішніх кордонах?
фото з відкритих джерел
Варіанти нових держав
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Путин на пресс-конференции всерьез заговорил о распаде Российской Федерации. Вот возможный вариант создания на территории РФ новых независимых государств.
- Дальневосточная народная республика
- Республика Саха (Якутия)
- Республика Тыва
- Восточносибирская народная республика
- Западносибирская народная республика
- Уральская народная республика
- Республика Коми
- Республика Северная Россия
- Карельская республика
- Поволжская федеративная республика
- Республика Татарстан
- Республика Башкортостан
- Московская народная республика
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Кабардино-Балкарская республика
- Республика Калмыкия
- Карачаево-Черкесской республика
- Республика Северная Осетия − Алания
- Чеченская республика Ичкерия
- Ростовская народная республика
- Республика Кубань
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Джерело: блог Ігоря Ляшенка
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