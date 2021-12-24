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    Країни, на які може розвалитися Російська Федерація

    • Ігор Ляшенко

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    Як довго протримається Росія в нинішніх кордонах? - Країни, на які може розвалитися Російська Федерація
    Як довго протримається Росія в нинішніх кордонах?
    фото з відкритих джерел

    Варіанти нових держав

    Мовою оригіналу

    Путин на пресс-конференции всерьез заговорил о распаде Российской Федерации. Вот возможный вариант создания на территории РФ новых независимых государств.

    • Дальневосточная народная республика
    • Республика Саха (Якутия)
    • Республика Тыва
    • Восточносибирская народная республика
    • Западносибирская народная республика
    • Уральская народная республика
    • Республика Коми
    • Республика Северная Россия
    • Карельская республика
    • Поволжская федеративная республика
    • Республика Татарстан
    • Республика Башкортостан
    • Московская народная республика
    • Республика Дагестан
    • Республика Ингушетия
    • Кабардино-Балкарская республика
    • Республика Калмыкия
    • Карачаево-Черкесской республика
    • Республика Северная Осетия − Алания
    • Чеченская республика Ичкерия
    • Ростовская народная республика
    • Республика Кубань

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    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Путін кордон
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    Країни, на які може розвалитися Російська Федерація