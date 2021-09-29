Держава знову вимагає від громадян зайву інформацію

Особливо дурнуватою є вимога нотаріально посвідчувати паспорт громадянина України

30 років живе незалежна Україна, і всі ці роки я мрію, що чиновництво, яке певною мірою уособлює державу, стане розумнішим, раціональнішим, менш придуркуватим та хапужним.

Аж ні. Йдемо старими граблями.

Це я щодо вимог подавати в реєстраційні служби інформацію про т.зв. «кінцевих бенефіціарних власників». Тобто подати державі інформацію, якою та в повній мірі володіє та й сама створює.

Особливо дурнуватою є вимога нотаріально посвідчувати паспорт громадянина України, який сам по собі є посвідченням державою особи.

А чому про 30-річчя, бо згадався мені приклад, коли в середині 1990-х років міліція, тодішня ДАЇ, якийсь час вимагала, щоб усі авто в країні, в тому числі легкові, мали наліпки на заду, згадка про які є в ПДР та які звуться «Розпізнавальний знак транспортного засобу». Пару років тривала ця дурня, доки даїшники не продали весь запас наявних у них наліпок. Хтось добряче збагатився на українцях, продаючи їм фактично непотріб – позначення машини, що вона є машиною. З тим вимогу скасували, і про таке забули.

Були ще й подібні приклади (тендерна палата, наприклад), а про «кінцевих власників» – свіженький. Він триває і зараз. Кабмін, Мінфін, схаменіться та відмініть цю дурну норму. Зробіть собі нормально працюючі реєстри та беріть звідти всю інформацію про нас, яка вам потрібна.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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