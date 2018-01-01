Чому міська влада Києва не вирішує проблему паркування у дворах?

Способів багато, головне, щоб вони були однакові для всіх і справедливі

Мовою оригіналу Во всех без исключения дворах Киева надо обозначить правила парковки. Разметкой, знаками и ограждающими столбиками. Там, где нельзя стоять – указать это. Где можно – нанести разметку конкретных паркомест. Да, места для машин при таком подходе хватит не всем. Поэтому надо эти места персонализировать только для резидентов

Фото: segodnya.ua Паркування у дворах

Способів багато, головне, щоб вони були однакові для всіх і справедливі

Мовою оригіналу

Во всех без исключения дворах Киева надо обозначить правила парковки. Разметкой, знаками и ограждающими столбиками. Там, где нельзя стоять – указать это. Где можно – нанести разметку конкретных паркомест. Да, места для машин при таком подходе хватит не всем. Поэтому надо эти места персонализировать только для резидентов конкретного подъезда или дома. Эффективно сделать их платными.

Тогда отсеются те, кто редко ездит и только место занимает у дома. (А таких на придомовых парковках немало.) Можно ограничивать на них время парковки. Можно выделять одно паркоместо на этаж, а люди будут парковаться по очереди… Способов много, главное, чтобы они были одинаковы для всех и справедливы. И чтобы полиция вовремя и беспрекословно реагировала на сигналы граждан о нарушении правил парковки у дома.

Так сделано в большинстве европейских городов. Везде, где машин больше, чем мест для парковки. Я удивлен, почему городские власти не видят этой проблемы и ее не решают.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

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