Без «Б»: чому екс-глава Офісу президента почав нести правду-матку

Дмитро Гордон та Андрій Богдан фото: youtube.com

Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону сказав відразу кілька важливих моментів

Екс-глава Офісу президента Андрій Богдан вирішив дати більш ніж чотиригодинне інтерв'ю, щоб передати певні сигнали нинішньому керівництву Офісу і особисто главі держави Володимиру Зеленському.

Богдан в недавньому гучному інтерв'ю Дмитру Гордону висловив кілька ідей, на які він розраховує отримати реакцію. Або ж оприлюднив порядок денний для когось іншого. Тому що він назвав чотирьох людей, які можуть замінити Зеленського, якщо той піде. Це Віталій Кличко, Володимир Гройсман, Андрій Портнов та Дмитро Разумков.

Останнього він явно не хотів називати, оскільки розумів, що підкине дров у вогонь відносин спікера з оточенням Зеленського та самим президентом. У них вже і так є певне непорозуміння, оскільки Разумков не хоче виходити за рамки регламенту, а ситуація іноді цього вимагає. В таких випадках він віддає ініціативу Стефанчуку. Причина - Разумков явно грає в довгу і хоче закріпитися в українській політиці.

Я думаю, що Богдан може робити ставку на когось із цих людей. У нього є певна історія успіху, оскільки він сприяв тому, що Зеленський став президентом. Тож він цілком може допомогти комусь ще це зробити.

Ще один важливий момент – Богдан заявив, що вікно можливостей закривається: досягти миру вже не виходить, економічні зміни теж не відбудуться, тому що їх нікому робити. І він додав, що Зеленський може провести Конституційну реформу.

За словами Богдана, у Зеленського не вийшло створити жорстку президентську вертикаль, тому потрібно наслідувати приклад європейських країн. Це важливий момент, тому що ця інформація може виходити не тільки від Богдана, але й від великих гравців, для яких парламент більш зрозумілий, ніж президент. Тим більше, Володимир Зеленський - сильна фігура, яка нікому нічого не винна. А ось в парламенті сформувався баланс інтересів та сил. Це більш проста система, яку вже не раз хочуть реалізувати різні гравці. Це дуже важлива теза.

Що ж стосується розповідей Богдана про зустрічі Єрмака з Порошенком в Sanahunt, то інформація про це з'являлася і раніше, але це теж цікавий момент. Теоретично розмови і зустрічі цілком можливі. Ми зараз бачимо, що справи відносно Петра Порошенка справді затихли. У пріоритеті з`явилися розслідування, які не мають особливих перспектив на через мізерну доказову базу.

Але якщо судити з точки зору політичного балансу, Зеленському вигідна нинішня ситуація, статус-кво. Якщо успішно розслідувати справи проти Порошенка, то є ризик дістати проблеми у вигляді нового проекту, який здатний стрельнути з флангу колишнього гаранта, або надто підняти ОПЗЖ. Я не можу стверджувати, що домовленості між Єрмаком і Порошенко, які стосуються корупційних моментів, справді були, але в нинішній ситуації можливі цілком прагматичні політичні резони.

Джерело: Апостроф

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