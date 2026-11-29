«Європа знову не дала Україні грошей». Це неправда. Кредит на 45 мільярдів євро підтримали 24 країни з 27, рішення перенесли на грудень. Гроші, найімовірніше, будуть. Новина в іншому: тим, хто каже «ні», вперше виставили рахунок.

Проти були Угорщина, Чехія і Словаччина. Фіцо замість грошей запропонував дизель зі Slovnaft, екскаватори й локомотиви. Той самий Slovnaft, який уже зупиняв дизель для України, коли Фіцо сварився через «Дружбу». Пояснює він так: кредит, який Україна повертатиме з російських репарацій, – несправжній. Але так і задумано. Платити має Росія.

Болгарія свій голос продає відкрито. За даними Kyiv Independent, Софія підтримає новий пакет санкцій, якщо ЄС зніме заборону на російський чавун і гірниче обладнання. У Софії кажуть, що інших постачальників не знайшли. Можливо. Але це вже прайс-лист: голос в обмін на чавун.

Роками Європа відповідала на такі прайси однаково – платила за тих, хто відмовився. Чинний кредит на 90 мільярдів теж ухвалили без Угорщини, Чехії і Словаччини. Зеленський тоді приїхав до Брюсселя з цифрою дефіциту і сказав, що Україна не може лишитися без відповіді. Відповідь знайшли, але за трьох заплатили інші.

Цього разу Мерц сказав: досить. Німеччина не підтримає бюджет ЄС, якщо Україну не фінансуватимуть усі 27. Альтруїзму тут мало, Берлін просто не хоче платити за інших. Тому це й працює: вето тепер є і в того, хто наповнює касу. Чи втримає Мерц цю лінію до грудня, поки невідомо.

Для України головне не дата. Якщо «ні» почне коштувати дорожче за «так», торгувати голосом проти України стане невигідно. Болгарським чавуном теж.