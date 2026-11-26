Кушнер знайшов у Путіна стриманість. Вона в тому, що той досі не вдарив ядерною зброєю.

У подкасті очільника Axel Springer Матіаса Депфнера посланець Трампа пояснив: Путін погодився її не застосовувати й запевнив американців, що не має такого наміру. Це, каже Кушнер, велика річ. Коли та в якій формі прозвучало запевнення, він не уточнив. Тим часом Росія бʼє балістикою по Києву і дронами по житлових будинках. Приблизно так можна дякувати сусідові, який щоночі трощить вам вікна, за те, що хата досі не спалена.

Тривога Кушнера зрозуміла. Він говорить про вкрай небезпечний час і про те, що кількох прорахунків вистачить для великої ескалації. Боятися ядерної війни правильно, і говорити про це з Москвою треба. Біда починається там, де незастосування зараховують Путіну як заслугу. Тоді відлік ведуть від найгіршого, що він міг би зробити, і все нижче цієї позначки скидається на помірність: ракети по містах, удари по теплу й воді. Навіть відмова зупинитися. Адже сам Кушнер визнає, що негайного припинення вогню без ширшої угоди Путін не хоче.

Причини утримуватися від ядерного удару Кремль має і без американських компліментів. Сі Цзіньпін, від якого Росія дуже залежить, ще восени 2022-го публічно виступив проти застосування ядерної зброї та погроз нею. Путіна стримують чужий інтерес і власний розрахунок.

А погроза нікуди не поділася. Заступник голови російського Радбезу Медведєв опублікував статтю: масовані удари неядерною зброєю, які спричиняють катастрофи, роблять можливим превентивний ядерний удар Росії. Прямої потреби в ядерній зброї, за Медведєвим, досі не було. Та й Кушнер, хвалячи Путіна, обмовився: «поки що». Виходить зручно. Американцям Кремль дає запевнення, а Україні та її партнерам нагадує, за яких умов може передумати. Росія нічого не віддала, а подяку вже отримала.

Що з цього Україні. Стриманість потрібно міряти припиненням вогню. Зеленський не раз пропонував саме це: «Зупиняємося там, де стоїмо, припиняємо вогонь і переходимо до дипломатичного треку». Таку стриманість видно з першої ж години: стріляють або ні.