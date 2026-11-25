Міноборони Росії досі не визнало, що втратило корвет. «Меркурій» лежить на боці біля причалу в Бенгазі, це видно на супутникових знімках.

Зеленський публічно підтвердив операцію і назвав, скільки було дронів: сім, українського виробництва. А Пєсков на питання журналістів сказав одне: цим займається оборонне відомство, інформацію дадуть, якщо визнають доцільним.

Мовчати Москві є про що. Визнати втрату означає визнати дві речі. Що один із найновіших кораблів флоту, введений у стрій уже під час великої війни, загинув далеко від Чорного моря, у порту іншої держави. І що дістати його там Україна змогла.

Чому корабель Чорноморського флоту взагалі стояв у Лівії? Додому через протоки йому дороги нема: Туреччина з 2022-го не пропускає військові кораблі воюючих сторін. Тож він ходить Середземним морем, а пальне й провізію бере там, де Росію приймають. Після падіння Асада сирійські бази перестали бути гарантією, і схід Лівії став для російського флоту заправкою, складом і перевалкою. За даними СБУ, «Меркурій» супроводжував конвої, зокрема суховантаж, який возив російську військову техніку маршрутами, що в Москві звуться «сирійським» і «лівійським експресом». Далі цей ланцюжок іде вглиб Африки, до «Африканського корпусу». Вузлів у нього мало, і кожен на рахунку.

Лівія відреагувала різко. Член Президентської ради Муса аль-Коні назвав удар рівнозначним оголошенню війни, МЗС вимагає від Києва пояснень, уряд Сходу поскаржився до Радбезу ООН. Постраждали щонайменше десятеро людей, серед них лівійці, і говорити про це треба з жалем. Україна з Лівією не воює, і лівійці не мали б платити за чужу війну.

Посол Росії в Лівії Аганін тим часом уже озвучив московську версію: Україна, мовляв, втягує інші країни у війну. Тільки в Бенгазі стояв російський бойовий корабель. Війну в Африку першою привезла Росія, спершу «Вагнером», тепер «Африканським корпусом» на лівійських базах. Тому МЗС України відповіло точно: корвет був законною ціллю, суверенітет Лівії Україна поважає, а питання варто адресувати Росії, яка використовує цивільну інфраструктуру третіх країн для своїх військових цілей.

Як тепер поведеться Бенгазі, невідомо. Можна й далі приймати російські кораблі, а можна стати обережнішим. Москва обіцяє «відповідь» і вже відправила до Лівії своїх військових експертів.

Що з цього Україні. Росія звикла, що її тил починається там, куди не дістають українські дрони. Тепер кожен, хто пускає у свій порт російський корвет на заправку, приймає разом із ним і війну, яку Росія возить із собою.