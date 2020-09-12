У Перу почався процес імпічменту президента



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Конгрес Перу проголосував за початок процесу імпічменту президента

За законами Перу, для оголошення імпічменту необхідні голоси як мінімум 52 депутатів

Конгрес (парламент) Перу почав процес імпічменту президента Мартіна Віскарра через «моральну нездатність» займати цей пост.

Засідання парламенту транслювалося на каналі в YouTube.

«65 парламентарів проголосували за, 36 - проти, 24 утрималися», - заявив голова Конгресу Мануель Меріно де Лама.

Він пояснив, що «таким чином, резолюція була прийнята».

За законами Перу, для оголошення імпічменту необхідні голоси як мінімум 52 депутатів.

Перу посідає п'яте місце за кількістю випадків зараження коронавірусом.

За останніми даними, в країні заразилися 710 067 осіб, понад 30 тис. загинули.