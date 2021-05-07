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    Думки вголос

    9 травня – втрачений шанс на звільнення?

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    9 травня – втрачений шанс на звільнення?

    Сталінізм і гітлеризм – близнюки і брати

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    В Госдуму внесен законопроект, запрещающий публично отождествлять СССР и нацистскую Германию и отрицать решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом. В путинской России становится преступлением признавать, что дважды два равно четыре.

    Сталинизм и гитлеризм – близнецы и братья. Было бы идеально, если бы в результате войны рухнули оба преступных режима, как во время Первой мировой вначале пала Российская империя, а потом в тартарары отправилась Германская. Но для этого СССР должен был проиграть войну.

    Гитлеровский безумный режим был обречен. Нет никаких сомнений, что и в случае краха СССР, его бы добили США, Великобритания и их союзники. Поражение и выход России из войны не помешал победе над Германией во время Первой мировой, не помешал бы он англо-американцам разбить немцев и во Второй мировой войне.

    Для моих предков-евреев (а значит и для меня) даже временная победа Германии над СССР была бы бОльшим злом. При Сталине лагерь и гибель были вероятны, а при Гитлере для еврея неизбежны. Но я понимаю представителей репрессированных Сталиным национальностей и социальных слоев, для которых однозначно бОльшим злом была победа сталинского режима.

    Для большинства подсоветских народов (и для русских тоже) крах сталинской деспотии с последующим освобождением западными союзниками был бы лучшим вариантом, чем победа одного безумного тирана над другим, приведшая к закреплению на долгие годы сталинского рабства. Празднование 9 мая символизирует упущенный шанс на освобождение.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Теги: історія Друга світова війна СРСР Йосип Сталін Адольф Гітлер
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