Останній парад Путіна

Парад страху: як війна позбавила Путіна його головного символу

У Росії готується жалюгідна пародія на парад. Військової техніки на параді не буде – лише піші колони дурнів у військовій формі.

Влада боїться українських атак, та й уся техніка на фронті.

Гадаю, марширувати теж побояться. Російські вояки стрункими рядами проповзуть по Червоній площі по-пластунськи. Попереду – Бєлоусов із Герасимовим.

А Путін спостерігатиме за ними з мавзолею, але не з трибуни, а з ленінського саркофага. Переляканий диктатор лежатиме там, загримований під Леніна (мумія якого на реставрації), у надії, що Володимира Ілліча українці точно не чіпатимуть, адже він «створив Україну».

А якщо серйозно, фактичне скасування параду – сильний удар по релігії перемогоманії та дискредитація її верховного жерця Путіна. Для переможців скасування військового параду 9 травня – якби скасували всеношну перед Великоднем, тобто нечуване блюзнірство і порушення традиції. Це удар по авторитету і легітимності Путіна.