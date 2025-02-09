Путін упустив свій шанс?

Російського диктатора може прибрати власне оточення

Трамп всупереч прогнозам зустрінеться з Зеленським раніше, ніж з Путіним. Це свідчить про те, що диктатор не йде назустріч вигідним для себе пропозиціям американців щодо заморожування війни за наявною лінією фронту. Він вимагає занадто багато і, ймовірно, ставить принизливі попередні умови для переговорів.

Прихід до влади Трампа дав російській верхівці надію на те, що їй вдасться вийти з війни без особливих проблем і навіть з якимось прибутком. Не дарма вона чекала його повернення в президентське крісло буквально як манни небесної. Путін зараз на її очах цей шанс знищує. Цей параноїк вимагає фактичної капітуляції України, на що навіть Трамп не може піти, не втративши обличчя.

Імовірність того, що диктатора-параноїка може прибрати власне оточення, щоб потім домовитися з Трампом про комфортний для себе вихід із війни і санкцій, стає, як мінімум, не нульовою.