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Ігор Ейдман Соціолог

Путін і Трамп обмінялися послугами

glavcom.ua
Трамп вже гордо надув щоки і рекламує себе як незручного для Путіна президента
фото: Reuters

Трампіст Карлсон піарить Путіна, а Путін – Трампа

Путін свідомо попрацював піарником Трампа. Він украй не популярний у США і не може не розуміти, що американцям не потрібен президент, який буде вигідним для його режиму.

Якби Путін справді хотів перемоги Байдена, йому треба було б сказати, що він підтримує Трампа.

Говорячи, що Байден для нього зручніший за Трамп, він топить першого і робить рекламу другому. А заразом відмазує Трампа від звинувачень у зв'язках із Росією.

Трамп вже гордо надув щоки і рекламує себе як незручного для Путіна президента, посилаючись на «власне визнання» російського диктатора.

Обмін послугами: трампіст Карлсон піарить Путіна, а Путін – Трампа.

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Джерело
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Теги: путін Дональд Трамп Джозеф Байден США вибори у США

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