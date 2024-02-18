Путін і Трамп обмінялися послугами

Трамп вже гордо надув щоки і рекламує себе як незручного для Путіна президента

Трампіст Карлсон піарить Путіна, а Путін – Трампа

Путін свідомо попрацював піарником Трампа. Він украй не популярний у США і не може не розуміти, що американцям не потрібен президент, який буде вигідним для його режиму.

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Якби Путін справді хотів перемоги Байдена, йому треба було б сказати, що він підтримує Трампа.

Говорячи, що Байден для нього зручніший за Трамп, він топить першого і робить рекламу другому. А заразом відмазує Трампа від звинувачень у зв'язках із Росією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Трамп вже гордо надув щоки і рекламує себе як незручного для Путіна президента, посилаючись на «власне визнання» російського диктатора.

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