Путін і Трамп обмінялися послугами
Трампіст Карлсон піарить Путіна, а Путін – Трампа
Путін свідомо попрацював піарником Трампа. Він украй не популярний у США і не може не розуміти, що американцям не потрібен президент, який буде вигідним для його режиму.
Якби Путін справді хотів перемоги Байдена, йому треба було б сказати, що він підтримує Трампа.
Говорячи, що Байден для нього зручніший за Трамп, він топить першого і робить рекламу другому. А заразом відмазує Трампа від звинувачень у зв'язках із Росією.
Трамп вже гордо надув щоки і рекламує себе як незручного для Путіна президента, посилаючись на «власне визнання» російського диктатора.
Обмін послугами: трампіст Карлсон піарить Путіна, а Путін – Трампа.
Коментарі — 0