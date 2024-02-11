Справжній текст розмови Карлсона з Путіним

Все почалося з Рюрика та Леніна...

«Розширили НАТО на схід. Довелося до хана Батия звертатися за підтримкою. Ну і до Бісмарка заразом»

Справжній текст відомої розмови

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– Володимире, навіщо ви напали на Україну?

– Зараз я швидко поясню. Все почалося з Рюрика та Леніна. Рюрік створив Росію, а Ленін – Україну. Потім поляки змусили Гітлера на себе напасти. А австрійці навіщось ополячили росіян. Про це Богдан Хмельницький написав мені. Дімо, принеси, листи!

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Взагалі Богдан сватався до Катерини 2 і все вже було на мазі, але Хрущов навіщось відібрав у неї Крим і віддав Україні. Вона образилася і поскаржилася Сталіну, а Сталін мені. Синок, каже, рятуй, там же російські люди. Ну, я й допоміг.

Далі нас із Ярославом Мудрим (ми з ним обидва мудрі, але довірливі) американці обдурили, надули просто.

Розширили НАТО на схід. Загалом довелося до хана Батия звертатися за підтримкою. Ну і до Бісмарка заразом. Він підтримав: головне, каже, потенціал.

А потім я послав батька Володі Зеленського на фронт, за язиком. Він самого Гітлера спіймав і сину віддав як живу іграшку. А Володя з Гітлером потоваришував, і той його нацизму навчив. Я йому говорю, Володю, ну як же так?

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Путін почав нервувати, плутати слова, поступово перейшов на безладне бурмотіння. З рота в нього пішла піна. Можна було розрізнити лише окремі вигуки:

Надули, обдурили! Водили за носа! Це не ми почали! Це ви підірвали!

Україна! Україна!

Рюрік! Петро! Катерина!

Ленін! Сталін! Я! Я! Я!

Потім хворий впав без сил, знепритомнів і більше не реагував на запитання лікаря.

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