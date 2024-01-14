Хто в Росії може очолити змову проти Путіна

Якщо якась змова проти Путіна в принципі можлива – Кирієнко найімовірніший кандидат, щоб її організувати

Російська верхівки ностальгує за колишнім довоєнним життям

«Моє покоління виросло в логіці співпраці. Ми були відкриті світу. Зараз нам пропонують логіку ізоляції – а деякі взагалі пропонують закрутити гайки міцніше». Знаєте, хто це такий сміливий? Олексій Даванков – кандидат у президенти від партії «Нові люди», а насправді – від Кирієнка (на 100% його людина).

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Зрозуміло, що вибори – клоунада і цей Даванков – рудий на килимі. Проте організатори шоу можуть використати його у своїх інтригах, у боротьбі за владу.

Даванков озвучує гостру ностальгію російської верхівки за колишнім довоєнним життям, коли вони були «відкриті світу», відчували себе частиною його фінансової еліти, могли будь-якої миті сісти на бізнес-джет і полетіти в Лондон, у Канни, Нью-Йорк, куди завгодно.

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Вони пиляли тут, а витрачали на Заході. Там навчали своїх дітей, відпочивали, лікувалися, а головне інвестували. Нині далі Дубая та Стамбула їх не пускають навіть на поріг. Їм тісно у цьому східному гетто. Їхні капітали рвуться на волю, на простір найбільших західних ринків.

Війна – це ізоляція та перманентний стрес. Доводиться зображати з себе якихось чокнутих фанатиків, готових хоч завтра в бій і далі в рай, а їм хочеться спокійного та комфортного життя в кайф, як раніше. Облом, тепер навіть весело потусуватись у клубі стало небезпечно, потім можуть пред'явити, що не в окопі трупом лежиш.

Вони хочуть назад в 2021 рік, а ще краще у 2013-ий, коли можна було спокійно жити, без санкцій та військової істерії, насолоджуватися життям на повну котушку по всьому світу.

Даванков може стати публічним виразником мрії російської еліти про «нормалізацію», а Кирієнко – за лаштунками керувати такою фрондою.

Взагалі, якщо якась змова проти Путіна в принципі можлива – Кирієнко найімовірніший кандидат у її організатори. У нього, як куратор внутрішньої політики в АП, який контролює роботу всього бюрократичного апарату, для цього є всі можливості. Так, поки він холуйствує перед Путіним, але, якщо відчує, що може його обскакати, з радістю встромить господареві ніж у спину, як свого часу – Нємцову.