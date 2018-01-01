Чи опиниться після смерті Путін в Мавзолеї?
- Сьогодні, 12:09
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А поруч РПЦ побудує готель для паломників, елітний бордель і підпільне казино
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Путин не случайно именно сейчас сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых. Видимо идет подготовка общественного мнения. Скоро РПЦ объявит святыми Ленина, «от жидов (Каплан) умученного», а также Дзержинского и Сталина.
Мавзолей передадут в ведение РПЦ, которая немедленно наладит там продажу икон с «ликами» Ленина и Сталина, свечей с пятиконечной звездой, а также организует отдельный платный ВИП-вход. В ВИП-зале Мавзолея солидным клиентам за отдельную плату будут подавать элитные напитки и закуски, включая особенно любимое гурманами филе из плоти господней с перечным соусом «красный террор».
Потомки жертв коммунистического режима за небольшую платы смогут заказать в Мавзолее, в непосредственной близости от мощей святого Ленина поминальные службы по замученным его последователями родственникам. А рядом РПЦ построит гостиницу для паломников, элитный бордель и подпольное казино.
После смерти Путина совместный собор РПЦ, ФСБ и КПРФ объявит его православно-коммунно-чекистским святым. Забальзамированные путинские мощи положат в Мавзолей. А РПЦ наладит новый прибыльный бизнес по торговле святыми путинсикими реликвиями (трусы, носки, ногти, волосы, сбереженные от иноагентов биоматериалы Путина).
Джерело: блог Ігора Ейдмана