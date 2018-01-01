Чи опиниться після смерті Путін в Мавзолеї?

А поруч РПЦ побудує готель для паломників, елітний бордель і підпільне казино

Мовою оригіналу Путин не случайно именно сейчас сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых. Видимо идет подготовка общественного мнения. Скоро РПЦ объявит святыми Ленина, «от жидов (Каплан) умученного», а также Дзержинского и Сталина. Мавзолей передадут в ведение РПЦ, которая немедленно наладит там продажу икон с

Світлина: ukrinform.ru Мавзолей для Путіна

А поруч РПЦ побудує готель для паломників, елітний бордель і підпільне казино

Мовою оригіналу

Путин не случайно именно сейчас сравнил тело Ленина в Мавзолее с мощами святых. Видимо идет подготовка общественного мнения. Скоро РПЦ объявит святыми Ленина, «от жидов (Каплан) умученного», а также Дзержинского и Сталина.

Мавзолей передадут в ведение РПЦ, которая немедленно наладит там продажу икон с «ликами» Ленина и Сталина, свечей с пятиконечной звездой, а также организует отдельный платный ВИП-вход. В ВИП-зале Мавзолея солидным клиентам за отдельную плату будут подавать элитные напитки и закуски, включая особенно любимое гурманами филе из плоти господней с перечным соусом «красный террор».

Потомки жертв коммунистического режима за небольшую платы смогут заказать в Мавзолее, в непосредственной близости от мощей святого Ленина поминальные службы по замученным его последователями родственникам. А рядом РПЦ построит гостиницу для паломников, элитный бордель и подпольное казино.

После смерти Путина совместный собор РПЦ, ФСБ и КПРФ объявит его православно-коммунно-чекистским святым. Забальзамированные путинские мощи положат в Мавзолей. А РПЦ наладит новый прибыльный бизнес по торговле святыми путинсикими реликвиями (трусы, носки, ногти, волосы, сбереженные от иноагентов биоматериалы Путина).

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»