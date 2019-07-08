Мешканці окупованого Криму вже зрозуміли, що таке путінська Росія

А чого ще чекали?

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Крымский журналист Evgeny Gaivoronskyi пишет:

«Что принесла Россия Крыму за 5 лет

Уничтожение природы;

ОПГ «Сейлем» у власти;

Сословно-феодальную модель общества;

Покрывающих за взятки бандитов силовиков - ни одного преступления против простых людей, совершенного элитой не раскрыто и не отработано по закону;

Тотальное воровство по карманам мафии остатков государственной собственности и общественных пространств;

Геноцид крымско-татарского народа;

Запрет свободы слова, демонтаж базовых прав и свобод человека;

Китайцев, которые химикатами убивают ранее плодородные земли;

Техногенная катастрофа в Армянске, засоление всего Севера Крыма;

Уничтожение курортного потенциала и создание военной базы;

Уничтожение мелкого и среднего бизнеса;

Массовые рейдерские захваты клиентеллой Аксенова и Путина частной собственности.

Множество людей уничтожено из за демонтажа Россией здравоохранения в Крыму».

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В общем, что ждет Крым, было понятно уже во время его захвата. Практически один в один о том, что пишет Евгений, я предупреждал пять с лишним лет назад: 06-03-2014 (17:14)

Что ждет Крым в случае российского рейдерского захвата.

Интересно, думают ли крымские бизнесмены и политики о последствиях, которые ждут их в случае официальной или скрытой российской аннексии Крыма Россией? Ведь московские рейдеры сожрут их с потрохами и не поморщатся.

В России у власти стоят профессиональные рейдеры из силовых структур. Захват Крыма был проведен как типичная рейдерская операция. Вначале смена охраны (украинской армии на российские спецподразделения), потом назначение рейдерами своего директора (нового премьера Крыма), потом легитимация захвата (референдум под дулами российских пулеметов).

Есть все основания предполагать, что в дальнейшем рейдерская кампания будет проведена во всех сферах украинской экономики, где есть хоть что-то ценное, что можно «отжать». Скорее всего, более сильные и пользующиеся поддержкой российских властей околокремлеские компании будут захватывать позиции в крымском бизнесе: от связи, до производства вина; от строительства, до туризма, а главное — начнут отжимать лучшие земельные участки у местных и украинских конкурентов. Прибыльные крымские компании будут, в большинстве, либо вытеснены московскими олигархическими структурами, либо захвачены ими, куплены по дешевке под силовым давлением. Так было везде и всегда, куда вступала нога московской олигархии, от Подмосковья — до самых до окраин России.

В природоохранных зонах начнется варварское строительство резиденций Путина, Медведева, дворцов и «шубохранилищ» российских олигархов и чиновников.

Правоохранительные органы получат начальников, связанных с Москвой, которые начнут зачищать местный бизнес и братву в интересах московских криминально-коммерческих структур. Начнутся коммерческие войны за жирные куски собственности и позиции во власти между российскими и местными «бригадами». Из-за нестабильности и небезопасности будет сорвано несколько летних сезонов. Москвичи попользуются крымскими кланами, сейчас поддержавшими Путина, а потом, как это принято у рейдеров, выкинут их на помойку, чтобы не мельтешили под ногами при большом распиле.

Будут профинансированы и успешно разворованы несколько многомиллиардных государственных целевых программ по развитию Крыма. За московские финансовые потоки тоже может быть небольшая войнушка. Местных, правда, в любом случае отожмут от кормушки. Силы слишком не равны.

Так что останутся крымские воротилы у разбитого корыта. Их-то не жалко, печально, что от всех этих криминальных разборок, ведущих к монополизации ресурсов в руках чужаков, пострадают крымчане, крымская природа, демократизм отдыха в Крыму. Да и жители России, если они не олигархи и не крышеватели-чекисты, ничего хорошего от присоединения Крыма не получат. Просто отдыхать станет дороже. Российский бизнес по традиции взвинтит здесь цены до уровня сочинских.

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Выношу из комментов:

Evgeny Gaivoronskyi Многие в Крыму за возврат в Украину. Уже многие столкнулись с тем, что такое на самом деле путинская Россия.

Массовых выступлений нет потому что тут атмосфера тотального страха.

У меня все забрали, за пост «Крым - Украина» меня лишили всех источников дохода и 22 дня в камере продержали. И все ценное из квартиры вынесли.

Мне тут терять вообще нечего уже, поэтому я жгу, называю вещи своими именами. Многие люди на улицах подходят и благодарят - ты говоришь то, что мы боимся сказать.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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