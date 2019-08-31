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    Думки вголос

    Обмін полоненими: Росія веде себе, як терорист, що утримує заручників

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Обмін полоненими: Росія веде себе, як терорист, що утримує заручників
    Володимир Путін

    Все відбувається відповідно до звичайної практики кіднепінгу

    Мовою оригіналу

    Террористы, удерживающие заложников, издеваются.

    - Сейчас отпустим.
    - Ура, отпускают!
    - Так, куда пошли?
    - Но вы же сами сказали, что отпустите.
    - Мы передумали. Наши условия изменились, мы требуем еще мешок денег и ящик водки.

    Вот так примерно ведет себя Кремль в деле украинских заложников. Теперь он требует от Украины выдать главного свидетеля по делу малайзийского Боинга Владимира Цемаха. Можно не сомневаться, если Киев согласится на это, Москва выдвинет еще какие-нибудь новые условия. Все в соответствии с обычной практикой киднеппинга.

    Бандиты, пробуждая надежду, а потом жестоко обманывая, стремятся заставить родственников (в данном случае соотечественников) похищенных максимально страдать, чтобы содрать с них как можно больший выкуп.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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