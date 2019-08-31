Обмін полоненими: Росія веде себе, як терорист, що утримує заручників
Все відбувається відповідно до звичайної практики кіднепінгу
Мовою оригіналу
Террористы, удерживающие заложников, издеваются.
- Сейчас отпустим.
- Ура, отпускают!
- Так, куда пошли?
- Но вы же сами сказали, что отпустите.
- Мы передумали. Наши условия изменились, мы требуем еще мешок денег и ящик водки.
Вот так примерно ведет себя Кремль в деле украинских заложников. Теперь он требует от Украины выдать главного свидетеля по делу малайзийского Боинга Владимира Цемаха. Можно не сомневаться, если Киев согласится на это, Москва выдвинет еще какие-нибудь новые условия. Все в соответствии с обычной практикой киднеппинга.
Бандиты, пробуждая надежду, а потом жестоко обманывая, стремятся заставить родственников (в данном случае соотечественников) похищенных максимально страдать, чтобы содрать с них как можно больший выкуп.
Джерело: блог Ігора Ейдмана