Обмін полоненими: Росія веде себе, як терорист, що утримує заручників

Все відбувається відповідно до звичайної практики кіднепінгу

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Террористы, удерживающие заложников, издеваются.

- Сейчас отпустим.

- Ура, отпускают!

- Так, куда пошли?

- Но вы же сами сказали, что отпустите.

- Мы передумали. Наши условия изменились, мы требуем еще мешок денег и ящик водки.

Вот так примерно ведет себя Кремль в деле украинских заложников. Теперь он требует от Украины выдать главного свидетеля по делу малайзийского Боинга Владимира Цемаха. Можно не сомневаться, если Киев согласится на это, Москва выдвинет еще какие-нибудь новые условия. Все в соответствии с обычной практикой киднеппинга.

Бандиты, пробуждая надежду, а потом жестоко обманывая, стремятся заставить родственников (в данном случае соотечественников) похищенных максимально страдать, чтобы содрать с них как можно больший выкуп.