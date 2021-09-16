Путін повертається у свій бункер
Ось і до оточення президента Росії дістався вірус проклятий
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Опять в бункер
Путин сообщил правительству об уходе на самоизоляцию, то есть в бункер. И правильно. Там как-то поспокойней. А то на воле черт знает, что творится, то министры в водопады падают, то отравленные оппозиционеры воскресают и в тюрьму просятся.
Кругом американские агенты за биоматериалами россиян охотятся. Ракеты взрываются, самолеты падают. Ковид побеждаем каждый месяц и лучше других стран справляемся, только почему-то при этом мрём как мухи.
Вот и до окружения президентского добрался вирус проклятый. Как Путин рассказал сегодня, он провел с больным Ковидом целый день. Кто это был: злонамеренный иноагент, а может быть добролюбивый Шойгу или страстная Кабаева? Не дает ответа...
В общем в бункер, товарищи! Только спрятавшись в бункере, свернувшись малым калачиком в самом дальнем, потаённом углу, протиснувшись там в крохотную, паутинную щель в бетонной стене, Путин чувствует себя в относительной безопасности. Нелегко им, параноикам.
Джерело: блог Ігора Ейдмана