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    Думки вголос

    Путін повертається у свій бункер

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Тільки сховавшись у бункері, Путін відчуває себе у відносній безпеці - Путін повертається у свій бункер
    Тільки сховавшись у бункері, Путін відчуває себе у відносній безпеці

    Ось і до оточення президента Росії дістався вірус проклятий

    Мовою оригіналу

    Опять в бункер

    Путин сообщил правительству об уходе на самоизоляцию, то есть в бункер. И правильно. Там как-то поспокойней. А то на воле черт знает, что творится, то министры в водопады падают, то отравленные оппозиционеры воскресают и в тюрьму просятся.

    Кругом американские агенты за биоматериалами россиян охотятся. Ракеты взрываются, самолеты падают. Ковид побеждаем каждый месяц и лучше других стран справляемся, только почему-то при этом мрём как мухи.

    Вот и до окружения президентского добрался вирус проклятый. Как Путин рассказал сегодня, он провел с больным Ковидом целый день. Кто это был: злонамеренный иноагент, а может быть добролюбивый Шойгу или страстная Кабаева? Не дает ответа...

    В общем в бункер, товарищи! Только спрятавшись в бункере, свернувшись малым калачиком в самом дальнем, потаённом углу, протиснувшись там в крохотную, паутинную щель в бетонной стене, Путин чувствует себя в относительной безопасности. Нелегко им, параноикам.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим коронавірус
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    Путін повертається у свій бункер