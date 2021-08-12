Справа моряків: ДБР проти України

Слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів?

Слідчих ДБР цікавлять тільки інтереси РФ

Вже давненько я не згадував про підривну діяльність слідчих ДБР в інтересах держави-агресора.

А ця діяльність не припиняється.

Суспільство вже почало забувати про «справу моряків» – зареєстроване ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора кримінальне провадження, в рамках якого слідчі ДБР намагаються довести, що Україна і українські моряки самі винні у захопленні росіянами наших кораблів.

А як же рішення Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019? Трибунал тоді зобов’язав РФ негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків та дозволити їм повернутися в Україну.

Але слідчих ДБР цікавлять тільки інтереси РФ. А тому за два роки «розслідування» Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019 навіть не було приєднано до матеріалів провадження!

Більше того, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Сергєєва 10 липня 2021р. винесла постанову, якою відмовилася витребувати і долучити до матеріалів провадження копію офіційного тексту Рішення міжнародного трибуналу з морського права від 25.05.2019.

Мотив – спір між Україною та РФ ще розглядається, остаточного рішення не винесено.

А слідчі ДБР і їх замовники дуже сподіваються, що Україна програє.

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