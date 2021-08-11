Реперка Alyona Alyona отримала повістку після дрифту на Софійській площі

Alyona Alyona перебувала в одній з машин Red Bull, які дрифтували на Софійській площі

Співачку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні

Реперка Alyona Alyona, яка брала участь у зйомці реклами Red Bull та дрифті на Софійській площі у центрі Києва, отримала повістку про виклик на допит. Фото документа реперка оприлюднила в Stories у своєму Instagram.

Як видно на знімку, співачку допитуватимуть як свідка у кримінальному провадженні.

Alyona alyona, окрім трьох смайликів, ніяк не прокоментувала отримання повістки.

Як відомо, Alyona Alyona перебувала в одній з машин Red Bull, які дрифтували на Софійській площі 10 серпня.

У своєму Instagram реперка заявила, що учасників рекламних зйомок запевнили в наявності всіх дозволів на проведення заходу.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

10 серпня представники компанії Red Bull намагалися відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту. Відмивання площі триває і 11 серпня.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.