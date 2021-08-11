  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський відправив у відставку голову Харківської ОДА

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року - Зеленський відправив у відставку голову Харківської ОДА
    Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року
    Фото: 057

    Нещодавно Тимчук стала фігуранткою гучного журналістського розслідування

    Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указах президента.

    «Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в указі.

    Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року.

    Тимчасово Харківську ОДА очолить Олександр Скакун.

    «Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича», – йдеться в документі.

    Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

    Наприкінці липня ЗМІ з'ясували, що голова Харківської ОДА Тимчук вела бізнес в анексованому Криму.

    Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

    Її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

    За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

    Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

    Читайте також:
    Теги: Харків ЗМІ бізнес НАЗК Володимир Зеленський розслідування президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський відправив у відставку голову Харківської ОДА