Зеленський відправив у відставку голову Харківської ОДА

Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року

Нещодавно Тимчук стала фігуранткою гучного журналістського розслідування

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук. Водночас глава держави призначив тимчасового керівника обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указах президента.

«Звільнити Тимчук Айну Леонідівну з посади голови Харківської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», – йдеться в указі.

Обласну адміністрацію Айна Тимчук очолювала з листопада 2020 року.

Тимчасово Харківську ОДА очолить Олександр Скакун.

«Тимчасово покласти виконання обов'язків голови Харківської обласної державної адміністрації на Скакуна Олександра Євгеновича», – йдеться в документі.

Скакун обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА.

Наприкінці липня ЗМІ з'ясували, що голова Харківської ОДА Тимчук вела бізнес в анексованому Криму.

Айна Тимчук була призначена на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації замість Олексія Кучера 27 листопада 2020 року Володимиром Зеленським.

Її ексчоловік двічі ставав фігурантом розслідувань Bihus.info.

За даними журналістів, він мав очевидний конфлікт інтересів на минулій посаді директора Департаменту екології та природних ресурсів Харківської ОДА, а також приховав майно від НАЗК.

Навесні харківські перевізники звертались до президента через спроби рейдерського захоплення автобусних перевезень в області, вказуючи на Андрія та Айну Тимчуків.

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