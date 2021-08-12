Соцмережі відреагували курйозними фотожабами на скандальний дрифт у Києві

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн

Скандальний дрифт на Софійській площі не оминули своєю увагою інтернет-гумористи.

Зокрема, вони з жартують над реперкою Alyona Alyona, яка брала участь у зйомці реклами Red Bull, поліцією та процесом відмивання Софійської площі.

Як повідомлялося, 10 серпня на Софійській площі в центрі Києва два спортивних автомобілі влаштували дрифтінг. На відео зафіксовано, як автівки їздять колами по площі. При цьому на бруківці залишаються чорні сліди від шин. Це викликало обурення киян.

Столична влада заявила, що не давала жодних дозволів на організацію та проведення рекламних зйомок на Софійській площі. Із балансоутримувачем території зйомка також не була погоджена. Міська влада звернулась до поліції щодо розслідування інциденту і встановлення причетних до нього осіб.

За заявою столичної влади поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці зазначили, що організатори зйомок не отримували відповідний дозвіл місцевої влади та погодження від поліції Києва.

Екстремальні маневри на Софійській площі нанесли шкоду Києву на суму близько 50 тис. грн.

Прокуратура вилучила автомобілі, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві. Їх вилучили в рамках розслідування цього правопорушення.

10 серпня представники компанії Red Bull намагалися відмити бруківку Софійської площі від чорних слідів шин, залишених автівками під час дрифту. Відмивання площі тривало і 11 серпня.

Компанія «Red Bull Україна» попросила вибачення у мешканців Києва та міської влади за відеозйомку.