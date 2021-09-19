На захист тренера збірної Петракова

Якщо у Олександра Петракова стало характеру, щоб не дати об себе витирати ноги Малиновському та будь-якому іншому гравцеві, то не треба намагатися принижувати його авторитету вам

Якщо головному тренеру кожен буде розповідати кого ставити до складу збірної і як грати у футбол...

Друзі, ви знаєте, що з часів моєї журналістської кар’єри і періоду, коли я був коментатором та прес-секретарем Національної збірної України з футболу втекло багато води.

Не маю права претендувати на експертну думку і не збираюся цього робити ні в якому разі. Втім, цькування головного тренера Петракова у зв‘язку з тим, що він не збирається викликати одного з зіркових гравців збірної часів тренерська Шевченка, не залишає мені вибору, щоб вставити в це власні п‘ять копійок.

Малиновський дозволив собі ображатися на рішення головного тренера і просився достроково лишити стан команди. Будь-який гравець, котрий сперечається з тренером, є деструктивним елементом у командній грі і, як на мене, має бути відрахований зі збірної.

Я не знайомий з Петраковим особисто і, вочевидь, волів би на його місці бачити Реброва, чи когось з титулованих тренерів світового рівня. Однак сьогодні він виконує обов‘язки головного тренера національної збірної України з футболу і лише він несе відповідальність за результат!

Якщо головному тренеру кожен клоун з підворіття буде розповідати кого ставити до складу збірної і як грати у футбол, то він не буде нести ніякої відповідальності за результат. Не влаштовує тренер - ставте іншого, але не треба йому розповідати як і з ким грати.

Якщо у Олександра Петракова стало характеру, щоб не дати об себе витирати ноги Малиновському та будь-якому іншому гравцеві, який схопив зірку і вважає себе кращим та розумнішим за тренера, то не треба намагатися принижувати його авторитету вам, диванним та не зовсім «ікспєрдам». З боку воно, звісно, видніше, але тренер-ганчірка у збірній, який не поважає себе – це найгірше, що ми б могли мати для себе у цей відповідальний момент.

Джерело: блог Ігоря Мирошниченка

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