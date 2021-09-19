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    Думки вголос

    На захист тренера збірної Петракова

    • Ігор Мирошиченко

      Український спортивний журналіст та політик, телеведучий

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    Якщо у Олександра Петракова стало характеру, щоб не дати об себе витирати ноги Малиновському та будь-якому іншому гравцеві, то не треба намагатися принижувати його авторитету вам - На захист тренера збірної Петракова
    Якщо у Олександра Петракова стало характеру, щоб не дати об себе витирати ноги Малиновському та будь-якому іншому гравцеві, то не треба намагатися принижувати його авторитету вам

    Якщо головному тренеру кожен буде розповідати кого ставити до складу збірної і як грати у футбол...

    Друзі, ви знаєте, що з часів моєї журналістської кар’єри і періоду, коли я був коментатором та прес-секретарем Національної збірної України з футболу втекло багато води.

    Не маю права претендувати на експертну думку і не збираюся цього робити ні в якому разі. Втім, цькування головного тренера Петракова у зв‘язку з тим, що він не збирається викликати одного з зіркових гравців збірної часів тренерська Шевченка, не залишає мені вибору, щоб вставити в це власні п‘ять копійок.

    Малиновський дозволив собі ображатися на рішення головного тренера і просився достроково лишити стан команди. Будь-який гравець, котрий сперечається з тренером, є деструктивним елементом у командній грі і, як на мене, має бути відрахований зі збірної.

    Я не знайомий з Петраковим особисто і, вочевидь, волів би на його місці бачити Реброва, чи когось з титулованих тренерів світового рівня. Однак сьогодні він виконує обов‘язки головного тренера національної збірної України з футболу і лише він несе відповідальність за результат!

    Якщо головному тренеру кожен клоун з підворіття буде розповідати кого ставити до складу збірної і як грати у футбол, то він не буде нести ніякої відповідальності за результат. Не влаштовує тренер - ставте іншого, але не треба йому розповідати як і з ким грати.

    Якщо у Олександра Петракова стало характеру, щоб не дати об себе витирати ноги Малиновському та будь-якому іншому гравцеві, який схопив зірку і вважає себе кращим та розумнішим за тренера, то не треба намагатися принижувати його авторитету вам, диванним та не зовсім «ікспєрдам». З боку воно, звісно, видніше, але тренер-ганчірка у збірній, який не поважає себе – це найгірше, що ми б могли мати для себе у цей відповідальний момент.

    Джерело: блог Ігоря Мирошниченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Збірна України тренер
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    На захист тренера збірної Петракова