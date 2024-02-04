Трохи про Євробачення. Чому в ефірі так багато Сергія Притули і Тіни Кароль

«Добре, що в політику, хоч Тіна Кароль не йде»

Потім у президенти українці знову обиратимуть шоуменів

Маю багато знайомих та друзів, які збирають донати на ЗСУ. І реально допомагають. Але Суспільне вирішило, що гідним реклами за наш з вами кошт може бути лише фонд «найвидатнішого байрактарно-супутникового волонтера» Притули. Потім не нарікайте на те, чому у президенти знову обирать шоуменів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До речі, фонд Притули рекламувати навчились, а от голосування через «Дію», яка лягла від навантаження, розуму організувати не стало…

Добре, що в політику, принаймні, поки що, хоч Тіна Кароль не йде. Бо з таким завзяттям, як її пхають на наших ТБ, вона б точно щонайменше на Верховну Раду претендувала.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Говорять, – її пісні напам‘ять знають всі українці. Мабуть, я якийсь не такий, бо жодного українського хіта в неї не знаю.

Але її повний «косплей» Леді Гага, минулорічного зразка з церемонії Оскара, я зацінив. І справді, – не московитів же копіювати, як це було з більшістю наших зірок ще донедавна.