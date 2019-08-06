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    Думки вголос

    Росіяни починають думати, що контрсанкції принесли для їхньої країни лише шкоду

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Росіяни починають думати, що контрсанкції принесли для їхньої країни лише шкоду

    Своєї мети - покарати країни, які ввели санкції проти РФ, - російська влада так і не домоглася

    Мовою оригіналу

    Пять лет назад, в  августе 2014 года, российские власти в ответ на санкции западных стран запретили ввоз в Россию некоторых видов продовольствия из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Пять(!) лет россияне живут в условиях контрсанкций. Пора подводить некоторые итоги. В этой связи предлагаю обратить внимание на ряд цифр из результатов социологического опроса на тему санкций, который в июле текущего года провёл ФОМ (Фонд «Общественное мнение»).

    Там, на самом деле, много интересных цифр. Меня, к примеру, очень порадовало, что с марта 2016 года по июль 2019 года значительно выросла доля ответивших, что решение о  продовольственном эмбарго было ошибочным: с 9% до 19%. Доля тех, кто считает это решение правильным, соответственно снизилось с 61% до 56%. Спрашивается: и  что радоваться, если большинство всё равно одобряет? Да, пока одобряет, но впечатляет динамика неодобряющих.

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    В  социально-экономических процессах динамика, подчас, имеет гораздо большее значение, чем какие-то количественные показатели. А динамика весьма показательная: рост доли неодобряющих за последние три года в два с лишним раза.

    Но есть и другие цифры, которые ещё в большей степени обращают на себя внимание, но внушающими оптимизм их никак не назовёшь. На вопрос, знают ли люди о запрете ввоза продовольствия из многих стран, 21% ответивших сказали, что слышат об этом впервые. В ноябре 2014 года таких «непосвящённых» было всего лишь 3%. Доля знающих о запрете снизилась за эти годы с 71% до 46%, а доля тех, кто что-то слышал, несколько возросла (с 24% до 31% ответивших).

    Итак, сегодня 21%(!) не  знают о российских контрсанкциях. Как это? Согласитесь, что это удивительная цифра. Получается, что люди просто привыкают жить в условиях контрсанкций. Однако, «привычка, — как сказал христианский теолог Аврелий Августин, — если ей  не сопротивляться, вскоре становится необходимостью».

    Но лично мне как-то совсем не хочется, чтобы контрсанкции стали необходимостью. Не хочется, потому что контрсанкции нанесли нашей экономике гораздо больше вреда, чем принесли пользы. Качество продуктов снизилось, цены выросли. Своей цели – наказать страны, которые ввели санкции против России, — российские власти так и не добились.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія санкції
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