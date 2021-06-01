На російську економіку в найближчій перспективі нічого хорошого не очікує

Жити якийсь час можна, але розвиватися – ні

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Нет, ничего хорошего нашу экономику в обозримой перспективе не ждет. К такому печальному выводу можно прийти по-разному. Можно, скрупулезно анализируя экономические показатели развития страны: ВВП, реальные располагаемые доходы населения, инфляцию, курс рубля, объем инвестиций в основной капитал и т.д.

Такой же вывод получается и из понимания того, что, находясь под санкциями, развиваться нормально нельзя. Жить какое-то время можно, но развиваться – нет, нельзя.

Оценивая, как реализуются национальные цели (точнее, как передвигаются сроки их достижения) тоже, увы, приходишь к выводу о неважных перспективах российской экономики.

А можно не заморачиваться всем этим анализом, оценками и т.п., а просто обратить внимание на то, что говорят высокопоставленные российские чиновники, ответственные за экономику.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК-ТВ заявил, что «металлурги нас (государство, бюджет) – извините за это слово – «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей». А дальше продолжил: «Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму) – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное – ценник вот».

То есть ситуация получается следующая: в части госкапвложений и гособоронзаказа государство, заключив соответствующие контракты, первоначально согласилось с ценами исполнителей, а потом решило, что-то кто-то многовато заработал на этом, а потому надо с них деньги получить обратно.

Однако первый вопрос в такой ситуации должен возникать к госзаказчикам. Почему разместили такие заказы, которые впоследствии государству показались не слишком обоснованными? Получается, что у нас и применительно к экономике перестает действовать принцип «закон обратной силы не имеет». То есть можно работать абсолютно по-закону, уплачивая все налоги, но если вдруг кому-то покажется, что вы заработали слишком много, то могут и заставить «поделиться» с государством.

Меньше всего я хочу сказать, что крупный бизнес у нас такой уж бедный и несчастный, а потому его надо оградить от действия властей. Нет, к бизнесу есть претензии, большие претензии. Я сейчас о другом. О том, что если власти своевременно не могут принять эффективные налоговые решения, если система госзаказа по-прежнему громоздка и неэффективна, если именно из-за решений чиновников казна недополучает деньги, то претензии надо предъявлять к чиновникам, а не пытаться задним числом все переиграть.

Подобного рода инициативы уже были. В 2018 году предлагалось изъять у российских компаний более 500 млрд рублей из тех «сверхдоходов», которые они получили из-за изменения внешнеэкономической конъюнктуры. Потом, конечно, власти попытались смягчить эту конфискационного характера инициативу: типа, просто надо, чтобы на эту сумму были сделаны дополнительные инвестиции.

И вот – опять, и вот – снова.

Это – очень неправильная идея. Идея неверна ни по форме, ни по существу.

О какой инвестиционной привлекательности российской экономики можно говорить, когда говорится что-либо подобное? Кстати очень «своевременно» была озвучена идея изъять 100 млрд рублей, как раз накануне Петербургского международного экономического форума.

Джерело: Эхо Москвы

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