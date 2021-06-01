  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ніколаєв
рус
    Думки вголос

    На російську економіку в найближчій перспективі нічого хорошого не очікує

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На російську економіку в найближчій перспективі нічого хорошого не очікує

    Жити якийсь час можна, але розвиватися – ні

    Мовою оригіналу

    Нет, ничего хорошего нашу экономику в обозримой перспективе не ждет. К такому печальному выводу можно прийти по-разному. Можно, скрупулезно анализируя экономические показатели развития страны: ВВП, реальные располагаемые доходы населения, инфляцию, курс рубля, объем инвестиций в основной капитал и т.д.

    Такой же вывод получается и из понимания того, что, находясь под санкциями, развиваться нормально нельзя. Жить какое-то время можно, но развиваться – нет, нельзя.

    Оценивая, как реализуются национальные цели (точнее, как передвигаются сроки их достижения) тоже, увы, приходишь к выводу о неважных перспективах российской экономики.

    А можно не заморачиваться всем этим анализом, оценками и т.п., а просто обратить внимание на то, что говорят высокопоставленные российские чиновники, ответственные за экономику.

    Первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК-ТВ заявил, что «металлурги нас (государство, бюджет) – извините за это слово – «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей». А дальше продолжил: «Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму) – такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное – ценник вот».

    То есть ситуация получается следующая: в части госкапвложений и гособоронзаказа государство, заключив соответствующие контракты, первоначально согласилось с ценами исполнителей, а потом решило, что-то кто-то многовато заработал на этом, а потому надо с них деньги получить обратно.

    Однако первый вопрос в такой ситуации должен возникать к госзаказчикам. Почему разместили такие заказы, которые впоследствии государству показались не слишком обоснованными? Получается, что у нас и применительно к экономике перестает действовать принцип «закон обратной силы не имеет». То есть можно работать абсолютно по-закону, уплачивая все налоги, но если вдруг кому-то покажется, что вы заработали слишком много, то могут и заставить «поделиться» с государством.

    Меньше всего я хочу сказать, что крупный бизнес у нас такой уж бедный и несчастный, а потому его надо оградить от действия властей. Нет, к бизнесу есть претензии, большие претензии. Я сейчас о другом. О том, что если власти своевременно не могут принять эффективные налоговые решения, если система госзаказа по-прежнему громоздка и неэффективна, если именно из-за решений чиновников казна недополучает деньги, то претензии надо предъявлять к чиновникам, а не пытаться задним числом все переиграть.

    Подобного рода инициативы уже были. В 2018 году предлагалось изъять у российских компаний более 500 млрд рублей из тех «сверхдоходов», которые они получили из-за изменения внешнеэкономической конъюнктуры. Потом, конечно, власти попытались смягчить эту конфискационного характера инициативу: типа, просто надо, чтобы на эту сумму были сделаны дополнительные инвестиции.

    И вот – опять, и вот – снова.

    Это – очень неправильная идея. Идея неверна ни по форме, ни по существу.

    О какой инвестиционной привлекательности российской экономики можно говорить, когда говорится что-либо подобное? Кстати очень «своевременно» была озвучена идея изъять 100 млрд рублей, как раз накануне Петербургского международного экономического форума.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія економіка санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Анжеліка Рудницька
    Анжеліка Рудницька

    Мисткиня

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Євген Істребін
    Євген Істребін

    Екоактивіст

    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На російську економіку в найближчій перспективі нічого хорошого не очікує