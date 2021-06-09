Чи зможе Росія відмовитися від долара

Обнуляючи долар, влада РФ обнуляє активи, номіновані в основній на сьогоднішній день міжнародній резервній валюті

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На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме главной экономической новостью стало анонсированное министром финансов Антоном Силуановым решение российских властей о выведении доллара США из структуры валютных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение одного месяца доля доллара США должна стать нулевой.

Потом, правда, президент Владимир Путин сказал, что Россия не собирается избавляться от доллара, как от резервной валюты. Просто Россия вынуждена выходить на расчеты в других валютах в связи с «практическим значением» санкций США.

И все-таки следует признать, что отказ от доллара США в ФНБ это именно отказ от доллара как от резервной валюты, потому что ФНБ – это и есть наш резервный фонд.

Сегодня структура валютных активов ФНБ выглядит следующим образом: доли доллара США и евро по 35%, юаня – 15%, фунта стерлингов – 10%, японской йены – 5%. Новая структура будет такой: доллар США – 0%, евро – 40%, юань – 30%, фунты стерлингов и йены – по 5%. И еще появляется золото с долей в 20%. Как видим, помимо того, что доллар обнуляется, увеличивается доля в евро на 5 п.п., доля юаня увеличивается в 2 раза, появляется золото, а доля фунта стерлингов уменьшается.

Надо признать, что, обнуляя доллар, мы обнуляем активы, номинированные в основной на сегодняшний день международной резервной валюте. Причем доллар США является таковой не потому, что так захотелось Федеральной резервной системе США. Просто доллар США сегодня представляет одну из двух крупнейших экономик мира. Мало того, что экономика США одна из двух крупнейших (наравне с китайской) экономик мира, так она и одна из самых эффективных экономик. Именно потому доллар США и продолжает оставаться основной международной резервной валютой.

И еще, на всякий случай. За 2020 год доллар США (по курсу в рублях) подорожал на 19%. Хорошая доходность, надо сказать.

Теперь по поводу снижения санкционных рисков. Доллар США обнуляем, а долю в евро увеличиваем. Но ведь у нас, как минимум, остаются высокими санкционные риски и со стороны Евросоюза. Да и фунты стерлингов мы пока еще оставляем. Япония, не будем забывать, тоже в списке стран, которые ввели санкции против нас. А если завтра санкции со стороны этих стран усилятся еще больше, мы также побежим из соответствующих валют, как из доллара США? И куда мы тогда прибежим? В одни юани? А, да, еще в золото.

Вы уверены, что юань это такая уж безрисковая валюта? Хотя бы потому, что курс юаня, как известно, достаточно жестко регулируется китайскими властями.

Доллар может нравится или не нравится, но он по-прежнему доллар, и судя по тому, как стремительно восстанавливается американская экономика после коронавирусного кризиса, свои позиции «зеленый» сдавать не собирается.

Политика управления резервами должна быть абсолютно прагматичной. Здесь не должно быть эмоциональной политизированности решений. В противном случае мы можем оказаться в одно не самое прекрасное время с серьезно похудевшими резервами. И только и остается, что вопрошать: «Где деньги, Зин?».

Джерело: Эхо Москвы

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