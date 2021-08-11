Всі серйозні випробовування для російського рубля ще попереду

У довготривалій перспективі російський рубль, як це і було раніше, буде слабшати

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Не знаю, сколько лет еще должно пройти, чтобы в России с наступлением августа месяца люди не испытывали волнений, что будет с российским рублем. Оно и понятно: после дефолта августа 2018 года ассоциация с этим месяцем у российских граждан не очень хорошие и, к сожалению, они ни раз оправдывались, когда объявлялись в очередном августе новые антироссийские санкции или происходило еще что-нибудь нехорошее для рубля.

Ну а что в этом августе? Рубль, вроде, держится достаточно уверенно: за доллар США дают 73-74 рубля.

Будем исходить из того, что по-прежнему три главных макрофактора определяют силу российского рубля: мировые цены на нефть, санкции, состояние российской экономики.

Мировые цены на нефть держались до последнего времени на достаточно высоком уровне: выше 70 долларов США за баррель. Однако буквально в последние дни они уверенно двинулись вниз, перейдя упомянутый выше комфортный для них уровень. Происходит это на фоне растущего беспокойства, что распространение нового штамма «дельта» может сильно ослабить мировой спрос на топливо в мире. Пока мировая экономика демонстрирует постковидное восстановление. Конечно, восстановление это не совсем постковидное, потому что пандемия продолжается, в той же России ситуация остается тяжелой. Но это восстановление никак нельзя назвать уверенным.

Антироссийские санкции. Здесь некоторое затишье, особенно на фоне решения «наших партнеров» дать возможность достроить «Северные поток -2».

Состояние российской экономики. Прирост ВВП уже ожидают не на 3,3% в 2021 году, как это было при утверждении федерального бюджете на 2021 год, а заговорили о 4% и даже большем экономическом росте в текущем году.

Как видим, все три макрофактора, пусть и с серьезной оговоркой касательно цен на нефть, пока говорят за то, что с рублем в августе текущего года ничего катастрофического не случится.

Не стоит ждать неожиданностей и от Центробанка, который недавно резко поднял ключевую ставку до 6,5%, что однозначно работает на укрепление рубля. И хотя казалось, что ЦБ делает это исключительно из-за необходимости обуздать инфляцию, которая как раз хуже всяких прогнозов (6,6% в годовом выражении ко второй половине июля 2021 года), есть еще причина такой жесткой политики Банка России. Она проста: выборы в Госдуму в сентябре 2021 года. Власти до выборов с помощью Банка России будут делать все, чтобы рубль был стабилен.

Это не означает, что и потом будет тишь да гладь. Испытания для рубля еще будут, серьезные испытания. В долговременной перспективе он, как это и было, будет ослабевать. Но это потом. А пока, в августе 2021 года, все достаточно спокойно. Хотя…

Джерело: Эхо Москвы

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