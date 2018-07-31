З підвищенням пенсійного віку для росіян значно ускладнюється завдання дожити до пенсії

Як російська пропаганда пояснює, чому Кремль вирішив підвищити пенсійний вік

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В своей пропагандистской работе по повышению пенсионного возраста власти опираются, прежде всего, на тот факт, что средняя продолжительность жизни россиян в последние годы выросла. Это так. Также фактом является и то, что смертность населения в трудоспособном возрасте в последние годы уменьшилась.

Если коэффициент смертности в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) в 2005 году составлял 827,8 умерших на 100 000 человек населения соответствующего пола и возраста, то в 2016 году этот показатель равнялся 525,3 умерших (снижение на 36,5%).

За эти же годы общий коэффициент смертности (включая всех, а не только трудоспособное население) уменьшился на 19,7%. Тоже неплохой показатель, но всё-таки он значительно уступает снижению коэффициента смертности среди трудоспособного населения.

Здорово! Об этом раньше и мечтать не приходилось! Это означает, что всё большее число людей трудоспособного возраста стало доживать до пенсии.

Однако принципиально то, за счёт каких причин было достигнуто столь явное улучшение показателя по трудоспособному населению. У нас в 2005-2016 годах значительно (на 50,1%) снизился коэффициент смертности от внешних причин (случайные отравления алкоголем, ДТП, убийства и самоубийства). Это – очень отрадный факт, но с точки зрения обоснованности принятия решения о повышении пенсионного возраста из-за увеличения продолжительности жизни, так как смертность снизилась, это, скорее, факт не в пользу данного обоснования.

Почему? – Потому что смертность от внешних причин не должна учитываться при обосновании планки пенсионного возраста.

У нас обоснователи повышения пенсионного возраста, очевидно, это не учитывали. Зато наверняка учли то, что всё большее число людей стали доживать до пенсионного возраста, а им ведь пенсию надо выплачивать.

Что же, с повышением пенсионного возраста для россиян значительно усложняется задача дожить до пенсии. Но тогда лучшим будет ответ на это: дожить-таки до пенсии, что и остаётся всем пожелать.

Джерело: Эхо Москвы

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