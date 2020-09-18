Нацрада перевірить NewsOne через висловлювання про Стерненка



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Канал NewsOne очікує чергова позапланова перевірка

NewsOne транслював ток-шоу, у якому йшлося про скоєння Сергієм Стерненком кримінального злочину, причому його було названо «вбивцею»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ «Новини 24 години» (логотип «NewsOne») позапланову перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Підставою стали висловлювання ведучих передачі «Протистояння» В. Піховшека і Д. Панченко, що мають ознаки порушення презумпції невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду, а також нехтування законодавчими нормами щодо поширення об’єктивної інформації», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, передача транслювалася у прямому ефірі 28 серпня 2020 року у часовому проміжку з 19:01 до 19:59 і з повторами 29 серпня і 30 серпня. В ній ішлося про скоєння Сергієм Стерненком кримінального злочину, причому його було названо «вбивцею».

Як заявляють у Нацраді, оскільки станом на 28-30 серпня не було встановлено обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили, подібні твердження є ознакою порушення засад презумпції невинуватості і забезпечення доведеності вини, а також ознакою порушення ліцензіатом вимог Закону «Про телебачення і радіомовлення».

Тому було прийнято рішення про позапланову перевірку. За її результатами Національна рада ухвалить рішення відповідно до вимог законодавства.

До слова, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов звинуватив телеканали, які пов'язують із народним депутатом від ОПЗЖ та кумом Путіна Віктором Медведчуком, в «атаці замовними матеріалами» та позивається до суду.