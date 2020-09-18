  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Тимошенко заперечили альянс з Ляшком

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко - У Тимошенко заперечили альянс з Ляшком
    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко

    «Альянс і підтримка – це різні речі», – наголосив Власенко

    Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко спростував чутки щодо співпраці партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» з «Радикальною партією» Олегом Ляшка. Про це Власенко наголосив в інтерв’ю «Главкому».

    «У нас нема альянсу з Ляшком. Альянс і підтримка – це різні речі. Ми просто вважаємо, що якби «Батьківщина» висунула свого кандидата окремо і він був би зі співставним, як у Ляшка, рейтингом, така конкуренція призвела б до того, що найбільший шанс потрапити до парламенту був би у «слуги народу». Тому ми і готові були зробити крок назад і підтримати Ляшка. Але лише на довиборах по 208 округу», – зазначив депутат.

    За словами депутата, наразі партія Тимошенко не планує створювати ніяких альянсів.

    «Що стосується альянсів на місцевих виборах, то вони почнуться вже після того, як вибори пройдуть і ми побачимо їхні результати. На сьогоднішній день ніяких альянсів створювати ми не будемо. Так, у нас є домовленості із низкою проукраїнських політичних сил, яких я не буду називати, про певне непоборювання на місцевих виборах. Не про координацію, а саме про непоборювання. А всі альянси будуть у місцевих радах після виборів. Ми будемо вести коректну кампанію щодо певних патріотичних політсил», – сказав політик.

    Варто нагадати, що раніше між Тимошенко і Ляшко були, м'яко кажучи, прохолодні стосунки. У 2016 році лідер «Радикальної партії» назвав Юлію Тимошенко «московською зозулею» та закликав позбавити українського громадянства. Тимошенко заявила, що, вона віруюча людина, а тому пробачає такі висловлювання лідеру «радикалів».

    Читайте також:
    Батьківщина вибори депутат Сергій Власенко партії речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies