У Тимошенко заперечили альянс з Ляшком



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Юлія Тимошенко та Олег Ляшко

«Альянс і підтримка – це різні речі», – наголосив Власенко

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко спростував чутки щодо співпраці партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» з «Радикальною партією» Олегом Ляшка. Про це Власенко наголосив в інтерв’ю «Главкому».

«У нас нема альянсу з Ляшком. Альянс і підтримка – це різні речі. Ми просто вважаємо, що якби «Батьківщина» висунула свого кандидата окремо і він був би зі співставним, як у Ляшка, рейтингом, така конкуренція призвела б до того, що найбільший шанс потрапити до парламенту був би у «слуги народу». Тому ми і готові були зробити крок назад і підтримати Ляшка. Але лише на довиборах по 208 округу», – зазначив депутат.

За словами депутата, наразі партія Тимошенко не планує створювати ніяких альянсів.

«Що стосується альянсів на місцевих виборах, то вони почнуться вже після того, як вибори пройдуть і ми побачимо їхні результати. На сьогоднішній день ніяких альянсів створювати ми не будемо. Так, у нас є домовленості із низкою проукраїнських політичних сил, яких я не буду називати, про певне непоборювання на місцевих виборах. Не про координацію, а саме про непоборювання. А всі альянси будуть у місцевих радах після виборів. Ми будемо вести коректну кампанію щодо певних патріотичних політсил», – сказав політик.

Варто нагадати, що раніше між Тимошенко і Ляшко були, м'яко кажучи, прохолодні стосунки. У 2016 році лідер «Радикальної партії» назвав Юлію Тимошенко «московською зозулею» та закликав позбавити українського громадянства. Тимошенко заявила, що, вона віруюча людина, а тому пробачає такі висловлювання лідеру «радикалів».