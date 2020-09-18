«Слуги народу» разом з кумом Путіна Медведчуком створили в Раді нову коаліцію

Фото: 24tv.ua

У парламенті відбувся олігархічний «договірняк», щоб паралізувати роботу НАБУ і боротьбу з корупцією взагалі

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После этого голосования Верховная Рада должна быть блокирована и отправиться на досрочные выборы.

Большинство Слуги народа, ОПЗЖ, «Довира», «За майбутне» вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком создали новую коалицию для назначения своего карманного Специального антикоррупционного прокурора. Это цифры голосования за выдвижение членов комиссии по избранию нового антикоррупционного прокурора, который возьмет в руки все расследования по чиновникам. Все мы понимаем, что стоит за этими цифрами - олигархический «договорняк», чтобы парализовать работу НАБУ и борьбу с коррупцией вообще. В таких условиях сотрудничество со странами Запада будет разорвано по многим направлениям.

Если наши оппозиционные фракции хотят добиться уважения и авторитета в обществе, они обязаны заблокировать работу парламента для отмены голосования по конкурсной комиссии для избрания Специального антикоррупционного прокурора. Гражданское общество, Евросоюз, США, Канада, МВФ блокаду парламента и роспуск парламента в таком случае полностью поддержат.

Такое давление заставит Зеленского разорвать союз с Медведчуком, и дать команду фракции голосовать только за тех кандидатов, которые прошли проверку на доброчестность согласно требованиям Евросоюза.

В ответ на многочисленные коррупционные скандалы власти хотят поставить ручное коррупционное управление в САП.

Судя по заявлениям наших западных партнеров, это может привести к приостановке всех программ сотрудничества с МВФ, и критическим последствиям для нашей финансовой системы. Этого нельзя допустить.

P.S. Спасибо всем Слугам народа, которые вопреки мнению большинства фракции не проголосовали за это решение.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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