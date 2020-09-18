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    Думки вголос

    «Слуги народу» разом з кумом Путіна Медведчуком створили в Раді нову коаліцію

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Фото: 24tv.ua - «Слуги народу» разом з кумом Путіна Медведчуком створили в Раді нову коаліцію
    Фото: 24tv.ua

    У парламенті відбувся олігархічний «договірняк», щоб паралізувати роботу НАБУ і боротьбу з корупцією взагалі

    Мовою оригіналу

    После этого голосования Верховная Рада должна быть блокирована и отправиться на досрочные выборы.

    Большинство Слуги народа, ОПЗЖ, «Довира», «За майбутне» вместе с кумом Путина Виктором Медведчуком создали новую коалицию для назначения своего карманного Специального антикоррупционного прокурора. Это цифры голосования за выдвижение членов комиссии по избранию нового антикоррупционного прокурора, который возьмет в руки все расследования по чиновникам. Все мы понимаем, что стоит за этими цифрами - олигархический «договорняк», чтобы парализовать работу НАБУ и борьбу с коррупцией вообще. В таких условиях сотрудничество со странами Запада будет разорвано по многим направлениям.

    Если наши оппозиционные фракции хотят добиться уважения и авторитета в обществе, они обязаны заблокировать работу парламента для отмены  голосования по конкурсной комиссии для избрания Специального антикоррупционного прокурора. Гражданское общество, Евросоюз, США, Канада, МВФ  блокаду парламента и роспуск парламента в таком случае полностью поддержат.

    Такое давление заставит Зеленского разорвать союз с Медведчуком, и дать команду фракции голосовать только за тех кандидатов, которые прошли проверку на доброчестность согласно требованиям Евросоюза.

    В ответ на многочисленные коррупционные скандалы власти хотят поставить ручное коррупционное управление в САП.

    Судя по заявлениям наших западных партнеров, это может привести к приостановке всех программ сотрудничества с МВФ, и критическим последствиям для нашей финансовой системы.  Этого нельзя допустить.

    P.S. Спасибо всем Слугам народа, которые вопреки мнению большинства фракции не проголосовали за это решение.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Віктор Медведчук Верховна Рада МВФ НАБУ САП Опозиційна платформа — За життя партія Слуга народу
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