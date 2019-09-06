Небезпечний свідок: що станеться з Цемахом в Росії

Ілля Пономарьов Колишній депутат Державної Думи, один із засновників «Лівого Фронту»

Ілля Пономарьов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звільнення Цемаха не пов'язане з Мінськими угодами

Апеляційний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання Володимира Цемаха, важливого свідка у справі про знищення літака Boeing MH17, який був збитий над Донбасом в липні 2014 року.

Я думаю, що існують певні домовленості. У ЗМІ прозвучала інформація, що через Цемаха було затримано обмін полоненими минулого тижня. Але навряд чи це була основна причина, тому що вона не могла виникнути раптово. Російська сторона вже зробила дії щодо етапування українських бійців. Я маю сумнів, що в останню ніч хтось сказав - «ще Цемаха хочемо». Зараз домовленості будуть реалізуватися.

На даний момент є основна стратегічна задача - встановлення миру на Донбасі. І зрозуміло, що на шляху до неї необхідні якісь компроміси, взаємні поступки та жертви. Питання лише в тому - до якої міри вони можуть дійти і де ця раціональна межа. Я думаю, якщо Україна вирішила відпустити Цемаха, то всі подбали про те, щоб він дав всі необхідні для європейського трибуналу по краху МН17 свідчення. Інакше це звільнення нічого не несло за великим рахунком.

Я можу орієнтуватися тільки на те що говорить СБУ: людина є цінним свідком, тому що командував ППО (на момент катастрофи Цемах займав посаду «начальника ППО» «Слов'янської бригади» так званої «ДНР»). Під час розслідування стало зрозуміло, чия була установка «Бук», як вона була ввезена, де встановлена та як вона стріляла. Єдине, що не було зрозуміло, - ким були оператори установки - російські військові або якісь люди з «ДНР і ЛНР». Цей свідок може дати відповідь на ці питання. Якщо Цемах скаже, що не в курсі, хто стріляв, значить стріляла російська сторона. Інакше він скаже - це були мої підлеглі.

Мова не йде про реалізацію Мінських угод. Я не впевнений, що вони в тому вигляді, в якому зараз написані, можуть бути основою для миру на Донбасі. Фінальна домовленість буде відштовхуватися від них, але буде більш складною. У будь-якому разі, перший крок на шляху до мирного врегулювання ситуації на Донбасі - це обмін військовополоненими. Тобто саме те, що відбувається зараз.

Я думаю, якщо Цемах буде вивезений до Росії, він там так чи інакше зникне, тому що він - небезпечний свідок. Я не думаю, що його вб'ють, але швидше за все намагатимуться сховати і від журналістів, і міжнародних правоохоронних органів. Може, сенс компромісних домовленостей в тому і полягає, що Цемаха не віддають Росії, а він приїжджає на Донбас, а там його можуть дістати або СБУ- їм вигідно мати його живим, або «свої» - вони можуть зробити так, щоб він припинив бути свідком. Ми вже бачили неодноразово, як бойовики один одного відстрілюють, в тому числі і по команді з Москви.

Джерело: Апостроф

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