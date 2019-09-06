Справа рейсу МН17: президент Зеленський сідає на шпагат

Цемах, Зеленський та вилка Путіна

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Цемаха отпускают «под личные обязательства».

Это значит, что он - возможный участник процесса обмена.

Если это так, то для Украины это означает, что мы садимся на растяжку и на потенциальный конфликт с государствами, чьи представители делегированы в группу по расследованию дела MH-17. И, если должным образом не оформили его показания по делу малазийского боинга, с учетом, естественно, вопросов, которые хотели поставить прокуроры Нидерландов, мы имеем конфликт и с этим государством.

После этого, по прошествии 2-3 месяцев, как раз к новому докладу по делу «Боинга» РФ может подготовить и реализовать (мне кажется, что даже не может, а сделает) информационную атаку под общим тезисом «сегодня Украина блокирует расследование трагедии». Следующий этап - очередное «предоставление своих доказательств». И, если к тому моменту у нас не будет нового «вытянутого из ОРДЛО свидетеля», наша аргументация будет слабой.

Третий этап для РФ - постановка вопроса о санкционных пакетах, которые были введены после крушения Боинга. Ведь если у Кремля выйдет сделать свою версию о «блокировке Украиной расследования», пусть не основной, но «одной из» - санкции будут выглядеть несколько странно с точки зрения обоснования их введения.

На этом же этапе усилится давление на нас в Нормандском формате с точки зрения «принуждения к компромиссу». Если к тому моменту (это 4-6 месяцев) Украина не будет иметь собственного плана по завершению войны, с расписанными вариантами, необходимыми ресурсами и логикой политики в этом регионе на ближайшие, хотя бы 5-7 лет.

Во внутренней политике Украины, если такое произойдет, это будет означать появление еще одной точки напряженности как между различными политическими силами, так и внутри правящей партии. Кроме того, это будет мощный удар по отношениям силовиков к президенту и его команде. Зеленский, который и так не может похвастать хорошими показателями лояльности командиров среднего звена, усугубит ситуацию. Самое плохое, что «целевая группа» такого - офицеры спецслужб, которые, кроме всего прочего, обеспечивают безопасность вдали от линии фронта.

И, наконец, президент Зеленский садится еще на одну «вилку». Выдать Цемаха - это нарушить, среди прочего, статью 25 Конституции Украины «Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.» Не выдать - сорвать обмен. Но, обмен может быть сорван и еще одним способом - театром в исполнении того же Цемаха и Вышинского. Оба являются гражданами Украины и в последний момент могут сказать «мы не хотим уезжать». В таком формате высылка собственных граждан, да еще силовая - это долбанное шоу, которое выставит страну и ее власти в весьма неприглядном свете.

Для самого Цемаха это означает смерть. Так сложилось, что за последние 2-3 года практически все ключевые потенциальные свидетели, проживавшие в РФ отошли в мир иной. Кого-то сбила машина, кто-то утонул, у некоторых не выдержало сердце. Цемах пораздает интервью пару месяцев, потом поедет жить в российскую глубинку. И там, о, неожиданность, с ним может случиться несчастье.

Таким образом, за счет игры с одним-единственным человеком, Российская Федерация может достигнуть сразу несколько очень важных для нее целей:



Вхождение Украины в открытый политический конфликт с Нидерландами и еще рядом Европейских государств. Создание условий для обсуждения вопроса целесообразности и оправданности действия санкций, наложенных после крушения Боинга Создать ось напряженности между украинскими силовиками и украинским президентом, что может быть позже использовано для комбинаций по раскачке ситуации внутри страны. Создание предпосылок для возникновения политического кризиса. Или, если быть точным, набор фактажа для кризиса, который с большой вероятностью возникнет в 20-21 году в случае войны власти с олигархическими группами. При этом (если не решен вопрос с гражданством Цемаха) Гарант Конституции ставится в ситуацию когда есть факты прямого нарушения (в рамках его договоренностей об обмене) той самой Конституции.

В связи с этим я очень надеюсь, что:



Цемаха не будут включать в группу обмена. Если все же включили, то он как минимум дал показания, которые были оформлены должным образом. А так же Украина решила вопрос с его гражданством. Например, сам Цемах написал заявление об отказе в связи с имеющимся гражданством РФ. Украина успеет за ближайшие 4-6 месяцев доработать свой план по Донбассу - он нужен в любом случае.

На этом у меня все.

Джерело: блог Ігора Тишкевіча

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