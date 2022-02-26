Путін у шоці. Очікував легкої прогулянки

Треба протриматись, поки в Росії не лишиться набоїв

Війна обходиться Росії у 20 млрд доларів щодня

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Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.

Из аэропортов на частных бортах их не выпускают.

Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: «у нас все было по ходу событий». Надеялись все взять за 1-4 дня.

Обсуждают финансовые потери.

Война обходится в день в 20 млрд $.

Путин лютует. Был уверен, что это будет лёгкая прогулка.

Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Их берегут.

Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3-4.

Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Обсудили, что если Украина выстоит 10 дней, то придётся садиться на стол переговоров. Потому что не хватает ни денег, ни оружия, ни ресурсов. Санкций особо не боятся.

Альфа, силы спец операций ещё с 18-го где-то под Киевом.

Весь расчёт на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придётся тратить ни денег, ни военных, ни оружия.

Готовят провокацию по мирному населению. Атака детей, женщин. Чтобы посеять панику.

Это их козырь.

Весь план - надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит.

Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ серьёзные.

Цитата: встретили ожесточённое сопротивление противника.

Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней ещё. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и «случайно» цепляют жилые дома.

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Джерело: блог Іллі Пономарьова

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