Новий закон про незаконне збагачення не зробить революції у боротьбі з корупцією

Закон про незаконне збагачення, прийнятий Верховною Радою сьогодні, не зробить революції у процесі боротьби з корупцією. Так само як минула редакція, скасована Конституційним Судом, мало допомагала реальній боротьбі з корупцією, за чотири роки дії того закону до суду було спрямовано лише три справи.

Новий закон – є розумним компромісом між виконанням виборчих обіцянок, вимогами західних донорів, нормами Конституції та здоровим глуздом.

У остаточній редакції покарання передбачене за «набуття», а не «володіння». Це повинно унеможливити висування претензій щодо того що «за двадцять років трудової діяльності слідчий не вірить, що ви заробили собі на будинок». При опрацюванні законопроекту відмовилися від пропозиції неокомсомольців щодо набуття чинності законом за 4 роки ДО його прийняття. Подібні дурниці привели би лише до нового скасування закону Конституційним Судом.

Прийнятий текст поважає конституційну гарантію презумпції невинуватості і передбачає змагальність доказів обвинувачення та захисту в судовому процесі. Тобто, прокурор не може передати до суду справу без доказів, як пропонували деякі непрофесіонали.

У кінцевій редакції формулювання щодо майна третіх осіб уточнено: тепер, щоб його арештувати і конфіскувати, обвинувачення повинно довести, що це майно придбане за рахунок і за вказівкою корупціонера.

Чи буде багато виграшних справ за цим новим законом? Навряд, і точно таких справ не очікуйте скоро.

Що мають робити правоохоронні органи з посадовцями, які явно живуть не за офіційними доходами? Та все просто, проводити оперативну роботу, НСРД, документувати злочини та притягати до відповідальності за іншими статтями: отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем і мінімум десятком чудових робочих статей. І у 99% таких фігурантів немає ніякої недоторканості.