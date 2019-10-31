У Литві затримали ексголову української зернової корпорації



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15 грудня 2014 року Міністерство аграрної політики та продовольства звільнило голову правління ДПЗКУ Петра Вовчука

Вовчука затримали у Вільнюсі з міжнародного доручення НАБУ

Ексголову Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука затримали у Литві. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Повідомляється, що його затримали в Вільнюсі з міжнародного доручення НАБУ.

За даними слідства, в липні-жовтні 2014 посадові особи ДПЗКУ разом з представником міжнародного зернотрейдера продали зерно підконтрольним підприємствам за заниженими цінами. Дане зерно через ряд суб'єктів на умовах подальшої оплати поставили до Саудівської Аравії, однак поставки так і не були оплачені.

«В результаті державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що провадження щодо радника глави правління ДПЗКУ і представника міжнародного зернотрейдера знаходяться на розгляді в суді. Ще два фігуранта пішли на угоду зі слідством і оплатили нанесені збитки в сумі 60 тис. доларів.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» (ДПЗКУ).