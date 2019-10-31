У Литві затримали ексголову української зернової корпорації
Вовчука затримали у Вільнюсі з міжнародного доручення НАБУ
Ексголову Державної продовольчо-зернової корпорації України Петра Вовчука затримали у Литві. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Повідомляється, що його затримали в Вільнюсі з міжнародного доручення НАБУ.
За даними слідства, в липні-жовтні 2014 посадові особи ДПЗКУ разом з представником міжнародного зернотрейдера продали зерно підконтрольним підприємствам за заниженими цінами. Дане зерно через ряд суб'єктів на умовах подальшої оплати поставили до Саудівської Аравії, однак поставки так і не були оплачені.
«В результаті державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що провадження щодо радника глави правління ДПЗКУ і представника міжнародного зернотрейдера знаходяться на розгляді в суді. Ще два фігуранта пішли на угоду зі слідством і оплатили нанесені збитки в сумі 60 тис. доларів.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього голову Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука та бізнесмена російського походження Олексія Федоричева, підозрюваних у завданні збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» (ДПЗКУ).
За даними НАБУ, у 2014 році після призначення на керівні посади до ДПЗКУ службові особи організували групу з метою особистого збагачення. Зокрема, ними була розроблена схема, за якою зерно, що належало ДПЗКУ, продавалось за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних службовим особам ДПЗКУ та згаданому зернотрейдеру.
Міжнародний зернотрейдер продавав його за ринковими цінами, а різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним.
Відповідно до контрактів, постачання зерна відбувалось на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковим правилам й наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів за свою продукцію. В кінцевому підсумку ПАТ «ДПЗКУ» не отримала більшу частину коштів за продане зерно. Внаслідок чого ДП зазнало збитків на суму понад 60 млн дол.