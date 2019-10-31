Рада схвалила закон президента про відповідальність за незаконне збагачення



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Під час засідання фракції «Слуга народу» Володимир Зеленський попросив підтримати законопроєкт №1031 про незаконне збагачення

Верховна Рада запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні. За проєкт проголосували 259 парламентаріїв.

Закон передбачає запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 6,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи.

Зокрема, придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як відомо, на початку жовтня Рада «забула» розглянути законопроєкт про відповідальність за незаконне збагачення.

Законопроєкт про незаконне збагачення Рада мала розглянути у другому читанні, у першому депутати ухвалили його 11 вересня.

Нагадаємо, в лютому Конституційний Суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення.