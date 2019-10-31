Нардепи звільнили трьох членів Нацради



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Ольга Герасим'юк, Олег Черниш і Олександр Ільяшенко донедавна продовжували працювати, незважаючи на те, що були призначені до Нацради більш ніж п'ять років тому

Звільнені члени Нацради будуть продовжувати виконувати свої повноваження до обрання Радою нових членів.

Верховна Рада звільнила трьох членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення - Ольгу Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, призначених квотою парламенту і повноваження яких завершилися.

«Відповідно до пункту 20 статті 85 Конституції України та статей 4, 5 закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» звільнити з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Герасим’юк Ольгу Володимирівну, Ільяшенка Олександра Борисовича, Черниша Олега Миколайовича у зв’язку із закінченням п’ятирічного строку повноважень», — йдеться в тексті постанови.

Комітет Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до голови ВРУ Дмитра Разумкова з відповідним поданням 29 жовтня.

Рішення про звільнення членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення сьогодні, 31 жовтня, підтримали 313 народних депутатів України.

Додамо, ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Однак зауважимо, що звільнені члени Нацради будуть продовжувати виконувати свої повноваження до обрання Радою нових членів.

Раніше повідомлялося, що вступив у дію закон про звільнення і призначення членів Нацради.

Закон, зокрема, визначає, що профільний комітет (нині - Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики) зобов'язується за 90 днів до припинення повноважень членів Нацради оприлюднити у ЗМІ та направити фракціям і групам парламенту оголошення про відбір кандидатур на відповідні вакантні посади. Попередня редакція закону містила норму, за якою конкурс оголошувався протягом трьох днів із дня припинення повноважень членів регулятора.

Як повідомлялося, термін повноважень трьох членів Національної ради, призначених парламентом, - Ольги Герасим’юк, Олега Черниша та Олександра Ільяшенка, - закінчився 4 липня 2019 року. Але члени Національної ради працюють, доки парламент не ухвалить відповідного рішення. Після цього, за процедурою, має бути оголошено конкурс на заміщення цих посад. Уже після нових призначень обирається голова Національної ради.