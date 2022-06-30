Кремль вигадав, як пояснити втечу своїх військ зі Зміїного (відео)

Росіяни традиційно перекладають відповідальність на Україну

Міноборони Росії продовжує брехати про хід війни в Україні. Цього разу, вони пояснили виведення військ РФ з острова Зміїний «кроком доброї волі».

«Світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявив російський генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

За його словами, це Україна блокує постачання зерна і тому саме вона «має нести відповідальність за майбутню продовльчу кризу». Так само традиційно він збрехав і про те, що українці відмовляються розміновувати узбережжя, аби російські кораблі змогли зайти у порти, щоб «допомогти з вивезенням зерна».

Нагадаємо, те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».

Читайте також: ЗСУ знову вдарили по острову Зміїний