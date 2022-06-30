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    Кремль вигадав, як пояснити втечу своїх військ зі Зміїного (відео)

    Російський генерал Конашенков, як завжди, намагався виправдати ганьбу армії загарбників - Кремль вигадав, як пояснити втечу своїх військ зі Зміїного (відео)
    Російський генерал Конашенков, як завжди, намагався виправдати ганьбу армії загарбників
    скріншот з відео

    Росіяни традиційно перекладають відповідальність на Україну

    Міноборони Росії продовжує брехати про хід війни в Україні. Цього разу, вони пояснили виведення військ РФ з острова Зміїний «кроком доброї волі».

    «Світовій спільноті продемонстровано, що Російська Федерація не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України», – заявив російський генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

    За його словами, це Україна блокує постачання зерна і тому саме вона «має нести відповідальність за майбутню продовльчу кризу». Так само традиційно він збрехав і про те, що українці відмовляються розміновувати узбережжя, аби російські кораблі змогли зайти у порти, щоб «допомогти з вивезенням зерна».

    Нагадаємо, те, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний, раніше повідомляло Оперативне командування «Південь».

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    Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Міноборони РФ зерно Україна урожай порт окупація #stoprussia
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    Кремль вигадав, як пояснити втечу своїх військ зі Зміїного (відео)