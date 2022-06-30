«Викриття Порошенка у Лондоні» спровокувало несподівану реакцію українців

Телеканал «1+1» отримав добрячу порцію критики від українців за «сенсацію» про Порошенка у Лондоні

Мережа обурена поведінкою журналістки і тим, що вони провокують під час війни

Телеканал «1+1» видав у ефір сюжет по те, як журналістка каналу начебто випадково зустріла п’ятого президента України Петра Порошенка та його сім’ю у одному із найдорожчих лондонських готелів.

Журналістка Наталка Гончарова, за її словами, саме у цьому готелі зустрічалася із знайомою, аби передати ліки з України. І нібито випадково побачила родину Порошенків – тут же розпочавши зйомку на телефон.

За це представниця телеканалу, за її ж словами, поплатилася зламаним нігтем, який їй буцімто зламала дружина п’ятого президента Марина Порошенко.

Сюжет ТСН викликав бурхливу реакцію українців, але, вочевидь, не ту, на яку розраховували автори.

У коментарях під постом на Facebook-сторінці ТСН українці не добирали слів, аби продемонструвати своє ставлення до таких сюжетів під час війни. Каналу нагадали і зв’язок із олігархом Ігорем Коломойсьим, і поблажливе ставлення до провладних та проросійських депутатів.

Крім того, під сумнів українці поставили саму історію журналістки, яка нібито випадково зустріла Порошенків у Лондоні, де чомусь саме у одному з найдорожчих готелів зранку передавала подрузі ліки, які у Британії «неможливо купити без рецепту».

Іронізуючи над сюжетом, українці згадали «новину» про те, як Порошенко нібито убив свого брата. Цей сюжет з’явився на «1+1» під час передвиборчої кампанії 2019 року.

Дружина Порошенка зламала ніготь коли допомагала Порошенку вбивати свого брата. ТСН вражає! — Тур Хеєрдал (@ThorHeyerdahl5) June 29, 2022

Сюжет розкритикували навіть ті, хто не вважає себе прихильником п’ятого президента, як от журналістка Мар’яна П’єцух.

Нагадаємо, що попередній закордонний візит Петра Порошенка також обернувся скандалом. Тоді російські соцмережеві пропагандисти та Telegram-канали, які пов'язують із Офісом президента України, стверджували, що Порошенко втік і не повернеться. Але за кілька днів п'ятий президент уже був у Львові.