Подвійна неадекватність Росії

Країна-агресор наближається до власної агонії

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В то время, когда Россия движется к полному zвиздецу (внешнему и внутреннему), в самих верхах, вертикали-горизонтали власти, обострился зверинец.

Внутренний zвиздец – дефолт и, надеюсь, дальнейшее ощутимое действие западных санкций. И дальше – в продолжение – нарастание внутренней жести, вплоть до условных «православных отрядов» по отлавливанию к войне-нетерпимых.

Внешний zвиздец – дальнейшее выпиливание России отовсюду, новый (седьмой) пакет санкций и дальнейшее перестраивание (быстрое-медленное, где как) позиций и политик стран и институций с учётом по факту Третьей мировой войны. Выступление Зеленского в ООН с призывом признать Россию страной-террористом, а также выгнать из СБ ООН в плане реальности такого варианта – вопрос времени. Так как Кремль движется в той же апокалиптической (в отношении всего мира) траектории.

Но вот на фоне всего этого в самой России в параллели внешней разворачивается вторичная внутренняя конкуренция. В то время, как РФ надо думать о том, кто в принципе (не от власти) сможет в будущем представлять Россию на реальных переговорах (когда РФ должна будет идти на уступки), там идёт конкуренция за воровство на войне и за доступ к ресурсам. Из того, что я читаю на разных ресурсах, периодически выходят на первый план разные фамилии, кроме самого Путина. То Кириенко с Володиным, конкурирующие за тему Украины. То Медведев со своей несуразностью. То теперь вот Патрушев, который якобы хочет/может стать премьер-министром. Не думаю, что это так – это все больше похоже на внутренние интриганские информкампании, когда доверия внутри банды становится меньше (поскольку и ресурсов меньше).

Но, повторюсь: это выглядит как такая двойная неадекватность, что ещё раз доказывает – видимо, внутри и внешне в РФ все должно дойти до предела (апогея) – после которого возможен (если вообще возможен) обратный отсчёт. Но все и всегда, как мы знаем, начинается с головы. Клиника берет начало оттуда.

Джерело: блог Олесі Яхно

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