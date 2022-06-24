Загарбники в шоці. Серед українців виявилось дуже мало колаборантів

Для росіян стало несподіванкою, що українці вирішили дати їм відсіч

Росія готується до анексії окупованих територій

21 червня російське видання «Ведомости» повідомило, що в регіонах Російської Федерації через адміністрації губернаторів іде пошук чиновників та депутатів, які бажають поїхати на роботу в так звані «ДНР» та «ЛНР».

17 червня уряд РФ прийняв постанову №1099 «Про затвердження Правил визначення розміру виплат, пов'язаних з відрядженням на території Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки та інші території, які потребують забезпечення життєдіяльності населення та відновлення об’єктів інфраструктури». Ці правила передбачають виплату подвійної зарплати та покриття інших витрат на час перебування на окупованих територіях.

Окрім матеріальних виплат, відрядженим працівникам неофіційно обіцяють просування по кар’єрних сходинках після повернення.

Тенденція на призначення на керівні посади в окупаційних адміністраціях привезених із РФ російських громадян спостерігалася і раніше.

9 червня на посаду «керівника уряду ДНР» призначено чиновника із російського Міністерства промисловості і торгівлі В. Хоценка. Разом із ним працюють колишні заступники губернаторів Ульянівської на Курганської областей О. Костомаров і В. Кузнєцов.

20 червня «міністром культури ЛНР» призначено мешканця Новосибірська В. Носкова.

В російських інформаційних джерелах також повідомляється про набір вчителів для роботи в школах окупованих регіонів.

Які з цього висновки?

Перший. Росія готується до анексії окупованих територій. Для цього вже зараз на цих територіях будуються аналоги російських органів державного управління. Юридично наступним кроком до анексії може стати організація псевдореферендумів 11 вересня 2022 року – в єдиний день голосування, одночасно із проведенням виборів у низці російських регіонів. Проте, і терміни анексії, і проведення псевдореферендумів російська сторона буде намагатися використати у переговорах про перемир’я в Україні та укладання великої угоди із Заходом.

Другий. Активізація процесів призначення делегованих із Росії управлінців є індикатором того, що сценарій створення «Новоросії» чи імітація формування нових квазіреспублік визнані складними для реалізації і як базовий сценарій розглядається пряма окупація і анексія територій. Масове вивезення населення у віддалені регіони Росії свідчить про те, що місцеве населення можуть поступово замінювати на мігрантів із Російської Федерації.

Третій. Для роботи в окупаційних адміністраціях російським спецслужбам не вдалося знайти достатньо колаборантів із числа українських громадян. Ті, які погодилися – не володіють навіть базовими знаннями для виконання відповідальної управлінської роботи.

Четвертий. Особливу увагу окупаційні війська приділяють ідеологічній та інформаційній роботі. Саме тому проводяться чистки бібліотек, відключення українських телеканалів, блокування українських інтернет-ресурсів і навчання дітей в школах за російськими програмами.

Джерело: блог Ігора Попова

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