Завдання українців – нарешті вбити Росію у собі

Тотальне зросійщення – важка хвороба, ментальна катастрофа, що знесилює націю і кожного з нас

Практично в кожному з нас сидить Росія. Лізе фразами з радянських мультиків та фільмів Гайдая: «Сєня, а нє заказать ли нам діч?», анекдотами про Штірліца, цитуванням політиками булгаківського «Собачого серця», російським репом в телефонах підлітків, зацікавленістю темою: «а шо там у Нєвзорова» більш ніж ситуацією з постачання зброї. І це я вже не кажу про русскоговорящіх укрАінцев в чергах на оформлення біженства, яких умовні поляки (цокаючи язиками та піднімаючи очі неба) позаочі називають «харошімі русскімі с Украіни».

Понад 350 років цілеспрямованого, убивчого зросійщення. Гвалтування. Винищення.

Батуринська різанана, валуєвські укази, червоний терор Муравйова, Голодомор, Розстріляне Відродження, 600 тис «чорносвитників» у Другу Світову, радянські репресії... І це маленька дещиця тої історичної Бучі, якої жахнувся світ, але не мільйони наших співвітчизників, що вперто продовжують говорити з ворогом на «адном язикє», бо по суті є росіянами і для них така поведінка «братского народа» є більш зрозумілою аніж якась там українська культура, історія, традиції що є справою «маргінальних нациків», через яких і сталася «война на Украінє».

Тотальне зросійщення – важка хвороба, ментальна катастрофа, що знесилює націю і кожного з нас

Відключає критичне мислення, робить рабом пропаганди, соціальних кліше та поведінкових стереотипів. Адже для зросійщеного українця «русскій мір» більш прийнятний та зрозумілий аніж оте очорнене російською пропагандою українське «свідомітство». Звідси і випливає в Європі оце з вуст російськомовних українців: «Оні самі сєбя бомбят», або «Ето укри разрушілі Маріуполь».

Мільярди доларів витрачені Росією на загарбання українського медійного та культурного простору стійко тримають відкритими портали в «русскій мір» не тільки в головах простих громадян, але в умах вищого політикуму держави для якого пошук «язика будущєго прімірєнія» з російськими лібералами прийнятніший за пошук спільної мови з українцями, які, передусім, прагнуть вбити Росію у собі, замінивши її на українські сенси, цитати, історію, МОВУ! Бо вбити Росію у собі найважче! Вона цупко тримає нас в колообігу власної «значущості», «імперського лоску», «шіроти взглядов» до яких ласе колективне малоросійське єство, що ніяк не позбутеться комплексу меншовартості перед «вєлічієм русской культури».

І це завдання «вбити Росію в собі» – є не менш важливим ніж виграти війну. Бо війну ми рано чи пізно виграємо, а от чи будуть нас і далі в усьому світі сприймати «харошімі русскімі с україськими паспортами» – це вже особиста відповідальність кожного!

Джерело: блог Антіна Мухарського

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