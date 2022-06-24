Зерновий терор. Путін зробив чергову гучну заяву

Путін продовжує цинічно заявляти, що вини Росії у блокаді українського зерна у чорноморських портах немає

Диктатор, що захопив Чорне море, запевняє: це... Україна провокує глобальний голод

Президент Росії Володимир Путін заявив, що це Україна перешкоджає вивезенню зерна з чорноморських портів. Російський лідер дивується, що українські військові відмовляють розміновувати порти та прилеглу акваторію. Про це він заявив, виступаючи на зустрічі «БРІКС плюс» у форматі відеоконференції.

За словами Путіна, «штучно роздмухується істерика» з приводу припинення транспортування через чорноморські порти. Він заявив, що це зерно «глобально не вирішує питань на світовому ринку зерна».

«Але справа навіть не в цьому. Я вже публічно багато разів заявляв і хочу ще раз наголосити, що Росія не перешкоджає вивезенню українського зерна з території цієї країни і готова забезпечити вільний прохід суден із зерном у міжнародні води, якщо, звичайно, українські військові розмінують порти відвантаження та прилеглу акваторію», – заявив президент країни, чиї військові кораблі фактично хазяйнують у Чорному морі.

Путін додав, що у ситуації з блокадою зерна у чорноморських портах «бракує конструктивного підходу з боку київської влади».

«Більш того, у нас є відповідне розуміння з представниками секретаріату ООН, але не вистачає, як і раніше, одного – конструктивного підходу з боку київської влади сьогоднішньої», – сказав він.

Президент РФ запевнив, що Росія є «значущим та відповідальним учасником світового ринку продовольства».

«І ми, безумовно, готові й надалі сумлінно виконувати всі свої контрактні зобов'язання щодо постачання сільгосптоварів, добрив, енергоносіїв та іншої критично важливої продукції», – сказав Путін.

Нагадаємо, учора, 23 червня, питання експорту зерна з України обговорили міністри закордонних справ Великої Британії та Туреччини. Очільниця британського МЗС Ліз Трасс заявила, що українські порти мають бути розблоковані протягом найближчого місяця.

Додамо, що у травні, начебто погоджуючись на розблокування українських портів, Росія вимагала від України самотужки розмінувати акваторію, яку ЗСУ замінували для убезпечення від російської атаки з моря.

В ООН прогнозують, що весь світ зіштовхнеться з «пеклом на землі», якщо не буде негайної реакції на війну в Україні. Директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що потрібно якнайшвидше «покласти край цій чортовій війні Росії проти України та розблокувати порти».

Уряд України розробив два маршрути для експорту зерна. Вони проходять через Польщу та Румунію.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Росія хоче використати «світовий голод» як зброю.

Також верховний представник Євросоюзу з іноземних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, коментуючи знищення рашистськими ракетами зернового термінала у порту Миколаєва, назвав спроби Володимира Путіна відвести підозри від Росії у створенні глобальної продовольчої кризи цинічними.

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