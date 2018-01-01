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    Думки вголос

    У київській школі уроки української мови проводяться російською

    Батьки вже звертали на це увагу керівництва, але поки що результату - нуль
    Перебуваю в шоці від того, що розповіла мені подружка моєї доні... В одній з центральних київських українських шкіл одна з нових/молодих вчительок української мови веде уроки цієї мови....російською(!). І ніби батьки вже звертали на це увагу керівництва, але поки що результату - нуль. Бачу, що якраз нещодавно Міністерство освіти і науки
    • Іванна Климпуш-Цинцадзе

      Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

    • Сьогодні, 11:44
    • Розсилка

    Батьки вже звертали на це увагу керівництва, але поки що результату - нуль

    Перебуваю в шоці від того, що розповіла мені подружка моєї доні...

    В одній з центральних київських українських шкіл одна з нових/молодих вчительок української мови веде уроки цієї мови....російською(!). І ніби батьки вже звертали на це увагу керівництва, але поки що результату - нуль.

    Бачу, що якраз нещодавно Міністерство освіти і науки УкраїниЛілія Гриневич розіслали листа закладам освіти усіх рівнів, в якому звертають увагу на те, що мовою освітнього процесу в нашій країні є державна мова, і тому уроки, лекції, практичні та семінарські заняття, навчально-виховні заходи у державних закладах освіти мають відбуватися українською. 

    Наголошую - я про освітні програми шкіл без вивчення мов національних меншин, а суто про ті, що розробляються на основі типових програм...

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    Невже лишається розраховувати суто на небайдужість і активність батьків у кожному такому кричущому випадку, як той, про який розповіли мені діти?

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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