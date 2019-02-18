Україна має втілити те, заради чого герої віддали свої життя під час Революції гідності

Весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі!

Світла пам’ять Небесній сотні. Світла пам’ять всім тим, хто поліг в бою за Україну!

Саме в цей час, п’ять років тому розпочиналися найважчі події Революції Гідності.

Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч… Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації.

Сьогодні не просто річниця. Це – день народження справді нової, європейської України. Мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва. Коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній «хаті скраю»…

Втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна… Все це наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі. Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так… Наступні 5 років не принесли тих змін, на які всі чекали, на жаль… Країна має втілити те, заради чого наші герої віддали свої життя. Іншого вибору у нас немає… Світла пам’ять Небесній Сотні. Світла пам’ять всім тим, хто поліг в бою за Україну!

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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