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    Думки вголос

    Україна має втілити те, заради чого герої віддали свої життя під час Революції гідності

    • Юлія Тимошенко

      Лідер партії «Батьківщина»

    • Розсилка
    Весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни &ndash; можливі! - Україна має втілити те, заради чого герої віддали свої життя під час Революції гідності
    Весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі!

    Світла пам’ять Небесній сотні. Світла пам’ять всім тим, хто поліг в бою за Україну!

    Саме в цей час, п’ять років тому розпочиналися найважчі події Революції Гідності.

    Тривожний і вирішальний день. Страшна і трагічна ніч… Навіть далеко від Києва, за ґратами, я чула, як б’ється серце великої нації.

    Сьогодні не просто річниця. Це – день народження справді нової, європейської України. Мить, коли нація повстала проти свавілля, деспотії та невігластва. Коли люди обрали і захистили справжні цінності, а не зачинилися у власній «хаті скраю»…

    Втрати найкращих синів і дочок України на Майдані, Крим, Донбас, війна… Все це наслідки великої помилки невірного вибору, яку ми виправляємо досі.

    Тоді весь Майдан, а за ним і вся нація вірила, що зміни – можливі! Що Небесна сотня загинула не просто так…

    Наступні 5 років не принесли тих змін, на які всі чекали, на жаль…

    Країна має втілити те, заради чого наші герої віддали свої життя. Іншого вибору у нас немає…

    Світла пам’ять Небесній Сотні. Світла пам’ять всім тим, хто поліг в бою за Україну!

    Джерело: блог Юлії Тимошенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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