Пам'яті Володимира Яворівського

Пішов з життя наш добрий друг Володимир Яворівський... Невимовно сумно. Невимовно

Ми разом пройшли велику частину політичного життя. Плече до плеча, серце до серця. Завжди пишалася таким колегою. Щирий, палкий, мудрий. Майстер слова. Справжній патріот, для якого Україна завжди була понад усе, як би банально не звучали зараз ці слова...

Він був з когорти тих, хто стояв біля витоків сучасної української державності. Один із засновників Народного Руху, саме він зачитав у Верховній Раді історичний Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. І далі все життя працював на те, щоб Україна квітла, розвивалася, ставала сильною, по-справжньому демократичною...

І весь час творив. Художні твори – романи, повісті, оповідання. Статті. Виступи. Його авторську програму «20 хвилин з Володимиром Яворівським» на Українському радіо чув, напевне, кожен українець...

А ще він був фантастично гостинним. І має фантастичну родину.

Дуже, дуже шкода...

Спочивайте з миром, Володимире Олександровичу...

Дякую Вам за все.

Джерело: блог Юлії Тимошенко

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