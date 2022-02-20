Пане президенте, ми не маємо іншого виходу, як забути старі образи

Про «мюнхенський» виступ президента

Мене складно назвати прихильницею Володимира Зеленського, але нині я б хотіла висловитися на його підтримку.

І не лише тому, що у промові президент нарешті сказав ключові речі, на яких від самого початку війни наполягаю я та команда «Батьківщини»: і щодо необхідності вимагати виконання гарантій за Будапештським меморандумом; і щодо доцільності заснування нових фінансових відносин із нашими західними партнерами; і, зрештою, щодо потреби бути чесними зі світом та власними громадянами.

А тому, що сьогодні ми не маємо іншого вибору, як забути старі образи, припинити взаємопоборювання та стати пліч-о-пліч заради порятунку України. Об’єднатися всередині та згуртувати навколо себе усіх людей доброї волі. Бо Україна сьогодні боронить не лише свою незалежність. Ми стоїмо на захисті всього цивілізованого світу від викликів, яких історія досі не знала.

Це наш вибір і це наша необхідність.

У біді заводять справжніх друзів. У буремні часи гартуються сильні нації. А найтемніше буває перед світанком.

На нашому боці правда. А значить, за нами й перемога!

Слава Україні! Слава кожному, кому сьогодні небайдужа її доля! Кожному, хто докладає зусиль для допомоги нам!

Джерело: блог Юлії Тимошенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.